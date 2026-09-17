鄭麗文稱2028重返執政 黃國昌：履行藍白合作聚焦2026

國民黨主席鄭麗文昨天稱有百分之百的把握，國民黨能在2028重返執政。台灣民眾黨主席黃國昌今天到苗栗輔選指出，當前重要的是2026選舉，在履行藍白合作協議基礎上展望2028才務實。

年底九合一選舉，台灣民眾黨在苗栗縣近年人口成長、發展快速的竹南、頭份地區推出縣議員參選人，包括第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）參選人林志學、第4選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）參選人蔡君婷。黃國昌今天南下苗栗，陪同2人到市場掃街、站路口拜票，爭取選民支持。

針對國民黨主席鄭麗文昨天談到選情時稱「有百分之百的把握，國民黨能夠在2028年重返執政」，黃國昌受訪表示，有信心是好事，民眾黨向來務實、理性、科學，路要一步一步走，現在最重要的是2026年選舉。

黃國昌說，目前重要的是把優秀的議員參選人都送進地方議會，在縣市長選舉部分，也會說到做到，履行之前跟國民黨合作的協議，「在這樣的基礎上，未來展望2028年才是比較務實的態度」。

黃國昌指出，苗栗縣過去幾年各方面建設突飛猛進，縣長鍾東錦的執政成績有目共睹，不僅科技業進駐，很多年輕人也返鄉打拚，民眾黨這次在頭份、竹南地區，推出林志學、蔡君婷參選議員，就是希望把新的活力、朝氣，以及民眾黨務實、理性、科學的問政態度帶到苗栗縣議會，拜託鄉親給認真、優秀、專業的年輕人一個機會，相信兩人不會讓大家失望。