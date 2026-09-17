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影／民眾黨主席黃國昌頭份拜票 讚譽鍾東錦執政成效「有目共睹」
台灣民眾黨主席黃國昌上午到苗栗縣頭份市為黨籍縣議員參選人林志學造勢，一行走訪頭份市中山市場，也到頭份義民廟參拜，他讚賞苗栗縣長鍾東錦這幾年的施政成效「有目共睹」，也呼籲選民支持民眾黨的議員參選人，為苗栗議會注入一股新的活力。
民眾黨年底的五合一選舉，在苗栗有兩人登記參選縣議員、三人登記參選鄉鎮市民代表，其中參選議員的蔡君婷在竹南、後龍及造橋選區、林志學在頭份、三灣、南庄選區參選。頭份、竹南兩地拜竹科園區外溢影響，是全縣「唯二」兩個人口成長的城市，頭份更是全縣唯一人口超過10萬人的鄉鎮市。
黃國昌上午由林志學、蔡君婷等人陪同走訪頭份下公園旁的中山市場，逐一向攤商拜票。
黃國昌受訪時強調，苗栗過去這幾年的各項發展可說突飛猛進，在縣長鍾東錦的帶領下，執政成績有目共睹，不僅引進科技人才，也讓年輕人返鄉共同打拚，這次民眾黨在頭份、竹南分別推出林志學、蔡君婷2名優秀的議員參選人，希望為苗栗帶來新的活力、新的朝氣及問政態度，盼選民支持兩人進入議會。
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