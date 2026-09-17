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徐欣瑩、吳旭智轟鄭朝方竹北東區市場延宕4年：別再把責任推給縣府

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長參選人吳旭智批評鄭朝方任內屢將縣府視為政治對手，形成對抗式治理，最後付出代價的是竹北市民。圖／吳旭智競選團隊提供
竹北市長參選人吳旭智批評鄭朝方任內屢將縣府視為政治對手，形成對抗式治理，最後付出代價的是竹北市民。圖／吳旭智競選團隊提供

針對竹北東區市場規畫，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營、竹北市長參選人吳旭智今天接連批評建設延宕，強調重大建設可以檢討，但應先算清成本、釐清程序與時程，不能一再推翻重來，再將延宕責任推給他人；吳旭智也批評鄭朝方任內屢將縣府視為政治對手，形成對抗式治理，最後付出代價的是竹北市民。

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竹北市公所昨天針對竹北東區市場回應，提及重新規畫是「不只做到，更要做好」。對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠反駁「不只做到，更要做好」說法，批評東區市場問題只有「拖延、反覆、浪費」，「做好」不能成為延宕4年、多次改案及預算增加的藉口。

徐維遠說，東區市場原已發包動工、預計2024年9月完工，但鄭朝方上任後於2023年終止原工程，案件沉寂近2年，去年才以「竹北水岸市集」重新提案，今年2月再變更設計，縣府6月核發建照。預算從3.8億元增至5.5億元，新案更接近14億元，另有逾千萬元建材處置支出。徐維遠批評，重大建設可以檢討，但應先算清成本、程序與時程，不能反覆修改、延宕後再歸責他人。

針對昨天竹北市公所回應，「經過接近2年，新竹縣政府漫長的都審與建照、五大管線申請」，終於在1個月前「順利」取得建築執照。吳旭智今重砲批評，鄭朝方屢屢把新竹縣政府當成「政治對手」而不是合作夥伴，遇到爭議先怪縣府，這種對抗式治理，最後付出代價的是竹北市民。

吳旭智並指，依「零售市場管理條例」，公有市場須提出工程、財務、營運等計畫報縣府核准，市公所相關程序若未完備，就不應先指責縣府。他認為，地方建設需要縣市合作，若凡事陷入政治對立，只會增加行政成本、拖慢建設進度。

吳旭智表示，鄭朝方如今參選縣長，應回答「光竹北市場延宕4年，未來如何治理13鄉鎮市？」他指出，交通、教育、治水、市場等地方建設都需要縣市合作，不能陷入「你是縣府、我是公所」的對立，否則只會拖慢建設。

吳旭智以竹北交通安全改善為例，指道路、號誌及標線涉及縣府與市公所權責，更需雙方協調。他表示，未來若與徐欣瑩所提縣政方向合作，將推動「縣市合作、竹北升級」，讓縣市從政治對立轉為合作夥伴，推動交通、教育及重大建設。

竹北東區市場基地位置，上個月目前取得建築執照。圖／徐欣瑩競選團隊提供
竹北東區市場基地位置，上個月目前取得建築執照。圖／徐欣瑩競選團隊提供

徐欣瑩 鄭朝方 東區 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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