台東縣長選舉首場公辦辯論拍板 預計11月18日登場

台東縣長選舉將首度舉辦公辦電視辯論會。縣選舉委員會日前針對4名縣長參選人進行形式意願調查，結果有3人同意採辯論方式進行政見發表，達到法定三分之二門檻，活動目前暫訂11月18日登場。

縣選委會表示，依選舉相關規定，公辦電視政見發表會若有三分之二以上候選人同意採辯論形式，即可依多數候選人的意願辦理，因此此次確定朝辯論形式規畫。不過，這類公辦辯論與一般媒體舉辦的候選人辯論會有所不同，並不設置候選人彼此交叉提問、詰問的環節。

這次共有國民黨吳秀華、民進黨陳瑩，以及無黨籍李吳穎智、王志偉等4人登記參選縣長。

縣選委會在候選人登記期間，同步徵詢對公辦電視政見發表會形式的意見。

至於實際辦理細節，縣選委會預定9月29日由第三組提出公辦電視政見發表會實施方式草案，再送委員會審議，待通過後才能正式定案。

今年11月18日至27日是縣長選舉競選活動期間，縣選委會表示，目前規畫將公辦電視辯論安排在競選活動開始當天，也就是11月18日舉行，後續仍須依委員會審議結果確認最終形式及相關細節。