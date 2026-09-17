謝典霖宴客涉賄遭聲押 魏平政也去了：逐桌敬酒、不清楚主辦用意

彰化縣議長謝典霖因在議會舉辦餐會涉嫌賄選，彰化地檢署今天依選罷法行賄罪，向法院聲請羈押包括謝典霖、父親謝新隆、母親鄭汝芬等共5人。由於當天餐會彰化縣長參選人魏平政也有出席，也引發討論。魏平政今天指出，當天餐會只是去逐桌敬酒，停留約10分鐘，對於餐會的舉辦用意和細節並不清楚。

彰化地檢署檢察官今天向彰化地院聲請羈押謝典霖等人，彰化地院受理法官預定於下午4點半開羈押庭。魏平政今天指出，對於檢方聲押一事他尊重司法，但在判決定讞前都是無罪推定，不要過度解讀。

魏平政也還原當天狀況，他說，6月23日下午在埔心鄉拜訪時，聽說彰化縣議會晚上舉辦餐會，因當時剛被提名，認識的人不多，因此趕過去參與，爭取曝光。現場他只認識鄭汝芬和謝典霖，對於餐會舉辦的目的及細節並不清楚。他也說，拜票期間一般也不會太細問主辦單位，否則會顯得不禮貌，當天逐桌敬酒、拍照約10分鐘就離開，接著前往下一場埔鹽獅子會活動。

由於鄭汝芬目前擔任魏平政競選總部顧問團團長，謝典霖也站台輔選，外界認為可能衝擊魏平政的選情。對此，魏平政說，不管發生什麼事情都會全力以赴，選舉本來就是要靠自己。