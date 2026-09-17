沈伯洋提跨基隆河自行車橋 蔣萬安：須審慎評估

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天發表交通政見，提出跨基隆河自行車橋。台北市長蔣萬安今天說，北市府已研究，除牽涉橋墩、道路寬度，須封閉車道、工期逾2年，恐衝擊內湖交通，須審慎評估。

沈伯洋昨天發表綠色通勤交通政策，提出通學區共同標準、公車安全改革、自行車通勤路網、TPASS納入共享電動機車等4大政見，其中包含推動「迎風－港墘跨基隆河自行車專用橋」，將河濱路廊接進內湖科技園區。

蔣萬安今天上午出席114年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨115年度宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會前接受媒體聯訪時表示，北市府2年前已深入研究，跨基隆河自行車橋牽涉到橋墩、道路寬度等，且須封閉2個車道，超過2年工期，對內湖交通將帶來更大衝擊，須審慎評估、務實面對。

蔣萬安說，他上任後即成立府級專案小組，擬定短、中、長期計劃，包括堤頂交流道北上引道、堤頂大道及瑞光路358巷路型改善、興建捷運東環段等，一步步緩解內湖交通問題。經統計，7大主要幹道尖峰時段旅行時間大幅下降6.07%，港墘路更下降11%，市府將持續推進改善計劃。

媒體追問，沈伯洋近期造勢場合人潮眾多，有人質疑「洋流」都是同一群人，也有人提醒國民黨應注意「洋流」外溢。蔣萬安說，尊重每個人的選舉規劃和策略，他會拿出具體施政成果及政績，爭取民眾支持，持續專心市政，也會參考相關民調數據。

另外，長期研究台灣選舉政治的日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸近期接受媒體專訪時分析北市選情，認為「蔣萬安連任幾乎無懸念」。蔣萬安對此回應，「選舉我們最怕大家說沒有問題、穩贏」，他會持續推動建設，戰戰兢兢、毫不大意、一步一腳印、全力以赴。

至於沈伯洋今天推出競選歌曲，歌詞以「台北順起來」為主軸。記者詢問何時宣布選舉相關規劃。蔣萬安僅表示，確定後會向外界報告。