快訊

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋提跨基隆河自行車橋 蔣萬安：須審慎評估

中央社／ 台北17日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天發表交通政見，提出跨基隆河自行車橋。台北市長蔣萬安今天說，北市府已研究，除牽涉橋墩、道路寬度，須封閉車道、工期逾2年，恐衝擊內湖交通，須審慎評估。

2026九合一選舉

沈伯洋昨天發表綠色通勤交通政策，提出通學區共同標準、公車安全改革、自行車通勤路網、TPASS納入共享電動機車等4大政見，其中包含推動「迎風－港墘跨基隆河自行車專用橋」，將河濱路廊接進內湖科技園區。

蔣萬安今天上午出席114年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨115年度宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會前接受媒體聯訪時表示，北市府2年前已深入研究，跨基隆河自行車橋牽涉到橋墩、道路寬度等，且須封閉2個車道，超過2年工期，對內湖交通將帶來更大衝擊，須審慎評估、務實面對。

蔣萬安說，他上任後即成立府級專案小組，擬定短、中、長期計劃，包括堤頂交流道北上引道、堤頂大道及瑞光路358巷路型改善、興建捷運東環段等，一步步緩解內湖交通問題。經統計，7大主要幹道尖峰時段旅行時間大幅下降6.07%，港墘路更下降11%，市府將持續推進改善計劃。

媒體追問，沈伯洋近期造勢場合人潮眾多，有人質疑「洋流」都是同一群人，也有人提醒國民黨應注意「洋流」外溢。蔣萬安說，尊重每個人的選舉規劃和策略，他會拿出具體施政成果及政績，爭取民眾支持，持續專心市政，也會參考相關民調數據。

另外，長期研究台灣選舉政治的日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸近期接受媒體專訪時分析北市選情，認為「蔣萬安連任幾乎無懸念」。蔣萬安對此回應，「選舉我們最怕大家說沒有問題、穩贏」，他會持續推動建設，戰戰兢兢、毫不大意、一步一腳印、全力以赴。

至於沈伯洋今天推出競選歌曲，歌詞以「台北順起來」為主軸。記者詢問何時宣布選舉相關規劃。蔣萬安僅表示，確定後會向外界報告。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋提交通政策 北市：多數內容市府已執行

9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

「洋流外溢」？沈伯洋周末到高雄桃園造勢...蔣萬安這樣說

沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

相關新聞

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳯的立委布局。

謝典霖宴客涉賄遭聲押 魏平政也去了：逐桌敬酒、不清楚主辦用意

彰化縣議長謝典霖因在議會舉辦餐會涉嫌賄選，彰化地檢署今天依選罷法行賄罪，向法院聲請羈押包括謝典霖、父親謝新隆、母親鄭汝芬等共5人。由於當天餐會彰化縣長參選人魏平政也有出席，也引發討論。魏平政今天指出，當天餐會只是去逐桌敬酒，停留約10分鐘，對於餐會的舉辦用意和細節並不清楚。

【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

民進黨行動中常會昨天移師雲林，兼任黨主席的總統賴清德宣布擔任雲林縣長參選人劉建國的競總主委，前縣長蘇治芬也率領子弟兵助陣。前總統蔡英文已擔任7個縣市的競總主委或榮譽主委，雲林則是賴清德唯一親自掛帥擔任競總主委的縣市 ，蔡賴的戰略拼圖呼之欲出，蔡拿下水利系統，賴則強攻農漁會，但會不會重蹈北農翻車覆轍？

網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片「瘋了」 柯志恩競辦公開道歉

有網友昨發文指稱國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊在告別式現場發名片，柯志恩第一時間回應發文者，希望對方私訊資訊讓她查明真相。經過查證之後，柯志恩競選辦公室坦言有人員行為失據、極不恰當，鄭重向家屬致歉。

蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。