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童子瑋推「基隆醫養園區」 擬遷衛生局還醫院土地

中央社／ 基隆17日電

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天提出醫療政見，打造「基隆醫養園區」，推動搬遷衛生局，將衛生局現址土地歸還衛生福利部基隆醫院。童子瑋說，當選後會立刻推動，一定會做到。

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童子瑋上午偕同民進黨立法委員、醫師王正旭舉行醫療政見記者會，在醫療量能方面，童子瑋提出打造「基隆醫養園區」，推動衛生局搬遷，將衛生局現址土地完整歸還基隆醫院，支持院區擴建，並串聯光隆家商長照用地，整合醫療、復健與長照資源，同時推動市立醫院轉型，主攻高齡復健及急性後期照護。

童子瑋表示，團隊正規劃新市政大樓方案，現正展開衛生局暫時搬遷選址規劃，一定會找到適當地點供衛生局暫時進駐，他當選市長後，相信基隆市政府會準備好，一定可以做到。

童子瑋說，基隆醫院前信二路僅兩線道，有停車需求、急診救護車及經過車輛，車流量大相對提高急診風險，因此必須處理好交通與醫院空間問題，未來停車將移到地下室，騰出的土地讓基隆醫院得以擴大院區。

針對急重症與兒童醫療，童子瑋表示，將積極爭取中央資源，擴充基隆醫院急診及加護病房量能，並活化新生兒加護病房資源，與雙北醫學中心合作，引進兒童心臟、神經科等服務。

此外，童子瑋說，他提出「醫療生活公車」，規劃於就醫尖峰時段巡迴接送、直達主要醫療院所；在預防醫療方面，則提出全市0至3歲嬰幼兒免費接種輪狀病毒疫苗等，將預防照顧從兒童、成人一路延伸至高齡族群。

王正旭表示，童子瑋提出的4大醫療政見，從醫療量能、急重症到就醫交通及預防照顧，都切合基隆實際需求，好的政策需要執行力及中央、地方緊密合作，他會在立法院全力協助爭取中央資源，與地方共同補強基隆的醫療照顧網。

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