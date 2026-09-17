快訊

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋「運動驛站」政見有譜？北市水利處：研議河濱景觀廁增設淋浴間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府水利處颱風時使用重型機具針對139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業。聯合報系資料照
台北市政府水利處颱風時使用重型機具針對139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋，提出「運動驛站」政見，在捷運站等處設置換衣與沖洗淋浴設施，引發討論。北市議會工務委員會上午審查預算時，議員王閔生建議在河濱公園的景觀廁所增設淋浴間；北市水利處表示，將與體育局研議。

2026九合一選舉

王閔生指出，北市河濱公園現在設有景觀廁所，內部空間大，不像之前的移動式流動廁所，也比較容易維護整潔，且結構輕量化，若有颱風、水災，可以即刻因應水情資訊，隨時吊掛走，應有機會設淋浴間。

王閔生表示，其實在柯文哲市長時，百齡橄欖球場就因中華民國橄欖球協會陳情，爭取到中央補助了將近1000萬去設淋浴間，北市第一座河濱球場的淋浴間就這樣誕生，現在沈伯洋提出「運動驛站」，一開始都被大家批評，但台北市的河濱公園球場，早就有淋浴間。

議員陳宥丞也表示，他有運動習慣，市府應該勇敢嘗試，讓公司協力，開放水利處的部分空間讓委外廠來做，像沖水驛站這件情，應該市府打造基礎設施做委外，透過公私司協力來營運，做好硬體，委外營運，北市的夜跑、夜間水利河濱公園的運動風氣，一定會更加成長。

議員苗博雅也說，想要把河濱的運動設施品質提升，這是在市府層級，預算到底要放在水利處？還是體育局？市府總是一直要不斷協調，但協調過程往往就是一年一年過去，水利處應該要跟府級長官反映，把心思放在注重河濱的運動設施以及品質提升。

水利處長張凱堯指出，景觀廁所的設計，現在是模組化，所以要改設計，可以研究，和體育局討論研議，但現在的河濱的設施，愈來愈多，每次撤離時也很辛苦，有願意做這個的廠商也不多，之前跟體育局討論過，較傾向引進民間來做，若全部要靠公部門，負荷會非常大，也會研討引進商業模式。

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋提交通政策 北市：多數內容市府已執行

沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

李四川提建跨河景觀橋 蘇巧慧：應改善現有自行車道

沈伯洋公布競選曲主軸 邀市民一起「台北順起來」

相關新聞

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳯的立委布局。

謝典霖宴客涉賄遭聲押 魏平政也去了：逐桌敬酒、不清楚主辦用意

彰化縣議長謝典霖因在議會舉辦餐會涉嫌賄選，彰化地檢署今天依選罷法行賄罪，向法院聲請羈押包括謝典霖、父親謝新隆、母親鄭汝芬等共5人。由於當天餐會彰化縣長參選人魏平政也有出席，也引發討論。魏平政今天指出，當天餐會只是去逐桌敬酒，停留約10分鐘，對於餐會的舉辦用意和細節並不清楚。

【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

民進黨行動中常會昨天移師雲林，兼任黨主席的總統賴清德宣布擔任雲林縣長參選人劉建國的競總主委，前縣長蘇治芬也率領子弟兵助陣。前總統蔡英文已擔任7個縣市的競總主委或榮譽主委，雲林則是賴清德唯一親自掛帥擔任競總主委的縣市 ，蔡賴的戰略拼圖呼之欲出，蔡拿下水利系統，賴則強攻農漁會，但會不會重蹈北農翻車覆轍？

網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片「瘋了」 柯志恩競辦公開道歉

有網友昨發文指稱國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊在告別式現場發名片，柯志恩第一時間回應發文者，希望對方私訊資訊讓她查明真相。經過查證之後，柯志恩競選辦公室坦言有人員行為失據、極不恰當，鄭重向家屬致歉。

蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。