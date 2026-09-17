沈伯洋「運動驛站」政見有譜？北市水利處：研議河濱景觀廁增設淋浴間

民進黨台北市長參選人沈伯洋，提出「運動驛站」政見，在捷運站等處設置換衣與沖洗淋浴設施，引發討論。北市議會工務委員會上午審查預算時，議員王閔生建議在河濱公園的景觀廁所增設淋浴間；北市水利處表示，將與體育局研議。

王閔生指出，北市河濱公園現在設有景觀廁所，內部空間大，不像之前的移動式流動廁所，也比較容易維護整潔，且結構輕量化，若有颱風、水災，可以即刻因應水情資訊，隨時吊掛走，應有機會設淋浴間。

王閔生表示，其實在柯文哲市長時，百齡橄欖球場就因中華民國橄欖球協會陳情，爭取到中央補助了將近1000萬去設淋浴間，北市第一座河濱球場的淋浴間就這樣誕生，現在沈伯洋提出「運動驛站」，一開始都被大家批評，但台北市的河濱公園球場，早就有淋浴間。

議員陳宥丞也表示，他有運動習慣，市府應該勇敢嘗試，讓公司協力，開放水利處的部分空間讓委外廠來做，像沖水驛站這件情，應該市府打造基礎設施做委外，透過公私司協力來營運，做好硬體，委外營運，北市的夜跑、夜間水利河濱公園的運動風氣，一定會更加成長。

議員苗博雅也說，想要把河濱的運動設施品質提升，這是在市府層級，預算到底要放在水利處？還是體育局？市府總是一直要不斷協調，但協調過程往往就是一年一年過去，水利處應該要跟府級長官反映，把心思放在注重河濱的運動設施以及品質提升。

水利處長張凱堯指出，景觀廁所的設計，現在是模組化，所以要改設計，可以研究，和體育局討論研議，但現在的河濱的設施，愈來愈多，每次撤離時也很辛苦，有願意做這個的廠商也不多，之前跟體育局討論過，較傾向引進民間來做，若全部要靠公部門，負荷會非常大，也會研討引進商業模式。