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鄭朝方深入尖石：產業觀光並進 打造安全回家的路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方深入尖石鄉，分別於前山與後山舉辦說明會。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方深入尖石鄉，分別於前山與後山舉辦說明會。圖／鄭朝方競選團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方深入尖石鄉，分別於前山與後山舉辦說明會。鄭朝方強調，尖石幅員遼闊，前後山的發展需求皆要重視，前山持續產業與觀光優勢；除此以外，更要持續強化部落族人一條安全回家的路。

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說明會中，鄭朝方分享竹北聯興幼兒園的改造成果。原本較為老舊的校舍經過重新整理，成為明亮舒適的學習空間。鄭朝方表示，證明建設必須真正切中居民每天的使用感受。鄭朝方也當場允諾將全力提升教育資源，包含師資資源與校舍改善。

針對後山生活環境，來到被稱為「上帝的部落」、全台最後通電的司馬庫斯，鄭朝方特別談起「光」與「路」對部落的意義。他表示，山區氣候多變且地形陡峭，一條安全的路不只要全面盤點邊坡防護與路面平整度，更要延伸竹北城市照明的經驗，打造具原鄉特色的「尖石燈」。透過道路工程改善與夜間照明補強雙管齊下，才能真正點亮、鋪平族人每天平安回家的路。

而在前山發展與地方產業上，鄭朝方以竹北好市、竹北市場及仁義市場改造為例，說明如何透過品牌行銷與市集活動，為在地農產及特色店家注入人潮與生機。他指出，尖石前山如那羅部落等擁有香草產業、金盞花田等高經濟價值作物，未來除了結合觀光行程，也能運用在地作物開發特色產品，例如調製以當地作物為發想的「尖石的氣味」，拓展銷售管道，把遊客帶進尖石，也把在地優質農產推廣出去。

在閱讀與文化空間方面，鄭朝方表示，尖石擁有獨特的山林與部落文化。大自然就如同圖書館，但實體的圖書資源還是要落實在原鄉，鄭朝方允諾，將打造屬於部落的「山林系圖書館」，讓孩子在自然環境中享受閱讀，也讓建築成為傳承部落文化的入口。

鄭朝方允諾，將打造屬於部落的「山林系圖書館」，讓孩子在自然環境中享受閱讀，也讓建築成為傳承部落文化的入口。圖／鄭朝方競選團隊提供
鄭朝方允諾，將打造屬於部落的「山林系圖書館」，讓孩子在自然環境中享受閱讀，也讓建築成為傳承部落文化的入口。圖／鄭朝方競選團隊提供

鄭朝方 觀光 尖石鄉 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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