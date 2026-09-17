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楊文科挺徐欣瑩接棒：選縣長不是選最會表演 要選會顧竹縣的人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
選戰升溫，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩勤跑地方，與民眾交流互動。圖／國民黨竹縣黨部提供
選戰升溫，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩勤跑地方，與民眾交流互動。圖／國民黨竹縣黨部提供

「該做的建設要做、該給鄉親的福利不能少，但不能把債務留給下一代！」國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席北埔鄉民眾服務社會員大會，力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒，強調「選縣長不是選最會表演的人」，而是要選真正能把事情做好、把新竹縣顧好的人。

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楊文科談及8年縣政成果。他表示，2018年剛接任縣長時，新竹縣債務達162.3億元，如今降至約61億元，減債逾百億元，靠的是開源、節流與大數據財政預測；新竹縣人口持續成長，交通、教育、社會福利及公共建設需求也不斷增加。2018年接任縣長時，縣府債務達162.3億元，透過開源、節流，以及大數據財政預測，今年已降至約61億元，減債逾百億元。

楊文科說，最近看到民進黨縣長參選人鄭朝方被國民黨、民眾黨的朋友們批評在竹北的施政出現浪費公帑、財政不健全狀況。他認為，「今天把錢花掉很容易，問題是明天的帳誰來付？」為政者真的不能只顧著「做漂亮的建設」，更要算清楚財政這本帳。

面對新竹縣下一階段發展，楊文科也再度公開推薦徐欣瑩。他表示，徐欣瑩具備理工專業背景，做事情重視邏輯、講求務實，對新竹縣發展也有完整想法，能夠延續縣政基礎，帶領新竹縣繼續向前。「過去8年好不容易打下來的基礎，不能中斷、更不能倒退。」楊文科說，希望鄉親仔細比較候選人的專業、操守與做事能力，讓新竹縣的建設能夠一棒接一棒。

談及徐欣瑩，楊文科肯定她善良、務實、認真，能夠專心投入公共事務。他說，「她或許不是最會作秀的人，但做事情講究邏輯與方法。」楊文科直言，「選縣長不是選最會表演的人，而是要選一個真正能夠把事情做好、把新竹縣顧好的人。」

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與在地民代向民眾懇託。圖／國民黨竹縣黨部提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與在地民代向民眾懇託。圖／國民黨竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席北埔鄉民眾服務社會員大會，力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒。圖／國民黨竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席北埔鄉民眾服務社會員大會，力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒。圖／國民黨竹縣黨部提供

徐欣瑩 楊文科 北埔 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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