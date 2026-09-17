影／掃街談蘇貞昌拍肩互動 李四川：對晚輩打招呼一貫方式
國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋新埔市場掃街，受到民眾歡迎。會前受訪談及日前與行政院前院長蘇貞昌碰面的情形，對於外界質疑蘇貞昌當時態度是否讓人感到不舒服，李四川表示，這可能是蘇貞昌對晚輩一貫的打招呼方式。
李四川表示日前在鶯歌參加重陽敬老餐會時，蘇貞昌進場後，他當時正在致詞，隨即以台語表示：「鄉親們，我們以熱烈的掌聲來歡迎蘇院長。」隨後蘇貞昌笑笑地拍了他兩下肩膀。李四川說，每次跑行程遇到蘇貞昌，他都一定會主動打招呼。
針對清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析年底選戰關鍵戰場在新北，並認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧與李四川目前競爭態勢接近，李四川被問及未來選戰策略是否調整。李四川表示，感謝小笠原教授指教，新北市是全台人口最多的城市，要取得市民支持，應該提出好的政見。他說，目前前後已經提出20多項政見，所有民調都會作為參考，接下來會好好走遍新北29區，傾聽市民聲音，會全力以赴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。