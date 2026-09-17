影／掃街談蘇貞昌拍肩互動 李四川：對晚輩打招呼一貫方式

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋新埔市場掃街，受到民眾歡迎。會前受訪談及日前與行政院前院長蘇貞昌碰面的情形，對於外界質疑蘇貞昌當時態度是否讓人感到不舒服，李四川表示，這可能是蘇貞昌對晚輩一貫的打招呼方式。

李四川表示日前在鶯歌參加重陽敬老餐會時，蘇貞昌進場後，他當時正在致詞，隨即以台語表示：「鄉親們，我們以熱烈的掌聲來歡迎蘇院長。」隨後蘇貞昌笑笑地拍了他兩下肩膀。李四川說，每次跑行程遇到蘇貞昌，他都一定會主動打招呼。

針對清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析年底選戰關鍵戰場在新北，並認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧與李四川目前競爭態勢接近，李四川被問及未來選戰策略是否調整。李四川表示，感謝小笠原教授指教，新北市是全台人口最多的城市，要取得市民支持，應該提出好的政見。他說，目前前後已經提出20多項政見，所有民調都會作為參考，接下來會好好走遍新北29區，傾聽市民聲音，會全力以赴。

國民黨新北市長參選人李四川（左二）上午到板橋新埔市場掃街，蔬菜攤商送上蘿蔔，預祝高票當選。記者蘇健忠／攝影