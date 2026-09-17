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竹北市長AI推估 藍吳旭智領先 綠曾聖凱差5個百分點居次 白邱臣遠第三

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案。圖／吳旭智團隊提供
國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案。圖／吳旭智團隊提供

孫文學校「AI民意與數據研究中心」發布最新竹北市長投票推估，依截至9月16日公開資料，在「如果今天就是投票日」的假設下，模型推估國民黨吳旭智38.2%、民進黨曾聖凱33.2%、民眾黨邱臣遠23.4%、無黨籍李貞秀5.2%。

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研究中心表示，吳旭智與曾聖凱相差5.0個百分點，但前兩名差距仍落在模型所列的抽樣誤差範圍內，因此目前比較適合解讀為吳旭智小幅領先，而不是選情已經拉開。距離投票仍有兩個多月，這項結果反映的是「今天投票」的即時推估，而非最終選舉結果。

研究中心說明，這套模型不是重新進行一份民調，而是以目前公開民意資料作為當期錨點，進一步處理尚未表態選民，再以竹北歷屆開票與31里政治地形進行結構檢查。民調提供「現在的位置」，模型則進一步處理未決定選民可能如何進入實際選票。

研究中心依公開調查所提供的政黨傾向與候選人支持交叉資料，將尚未決定的選民分成兩類處理：中立及未表明政黨傾向者，依已表態中立選民的候選人選擇比例分配；具有政黨傾向但尚未決定者，則依同陣營已表態選民的實際分布配置。

研究中心表示，在原始公開調查中，吳旭智為29.0%、曾聖凱25.2%、邱臣遠17.4%、李貞秀3.6%，另有24.8%未明確選擇。經上述兩階段分配後，轉換成只計算候選人有效票的結構，即形成38.2%、33.2%、23.4%、5.2%的「今天投票」推估。

為檢驗結果是否過度受到未表態分配方式影響，研究中心另外設定6種不同假設重新計算。結果顯示，吳旭智落在38.0%至38.3%、曾聖凱32.5%至33.5%，前兩名差距約4.8至5.6個百分點，各候選人推估變動大致在1個百分點以內。目前結果主要受到原始民意結構影響，而不是分配方法本身造成。

完成當期推估後，研究中心再把結果放回竹北過去選舉檢查。2022年同一天，國民黨在竹北的縣長票達59.6%，市長票卻只有32.0%，相差27.6個百分點，顯示竹北選民在不同選舉層級並不完全依照政黨標籤投票。

研究中心表示，第三勢力同樣如此。2022年民眾黨竹北市長候選人僅取得6.6%，2024總統選舉柯文哲在竹北卻取得38.3%；兩次選舉逐里分布相關係數達0.78。也就是說，票源出現在相似的地方，但實際票量可能完全不同，總統票不能直接等同於市長票。

研究中心說明，31里資料也呈現竹北特殊的人口結構。2024年柯文哲得票率與各里「大學以上學歷比例」相關係數達0.83，與「20至39歲人口比例」相關係數為0.53，顯示第三勢力票源較集中於年輕、高學歷的新住宅區。

研究中心執行長何啟聖表示，本次模型可以分成三個步驟：「先以最新公開資料取得當下座標，再處理尚未表態的選民，最後拿歷屆實際開票與31里政治地形檢查結果是否偏離竹北既有結構。」

研究中心提醒，目前模型仍有三項主要限制，包括現有公開調查採市話訪問、尚未依不同年齡層實際投票率重新加權，以及缺乏第二選擇資料，因此無法把選前可能發生的棄保效應納入。

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