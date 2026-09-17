「洋流外溢」？沈伯洋周末到高雄桃園造勢...蔣萬安這樣說

年底選戰倒數72天，傳出民進黨北市長參選人沈伯洋因掀起「洋流」，周六將到高雄與高雄市長候選人賴瑞隆合體；周日則與桃園市長參選人黃世杰合體掃夜市。媒體今天問蔣萬安怎看「洋流外溢」？蔣說，當然尊重每一個候選人他相關的選舉規畫還有策略。

媒體也問蔣，是不是也要小心，呼籲支持者一定要出來投票？蔣說，當然還是呼籲所有的市民朋友，11月28號來堅定行使我們民主權利，希望大家能夠出來投票。

蔣萬安說，對他來說，當然還是必須好好、持續推動市政，拿出具體的施政成果以及各項的政績，包括國內外對於台北市過去這幾年治理的成果，來爭取民眾的支持跟認同。對他來講，就是專注在各項市政。

媒體追問，怎麼看沈伯洋主攻交通、住宅、育兒等生活政策政見，蔣萬安說，當然各界好的建議、對市政提出各項看法，只要是能夠照顧到市民朋友，他都可以來參考採納。但更重要，其實包括政策規畫、整體預算規模、人力相關成效等，這必須很審慎務實面對，包括相關可行性等。

蔣說，只要有經驗的執政者，其實都很了解，所以包括交通、居住、捷運興建、怎麼樣減輕育兒家庭等各項生活負擔，這些他都會持續做，而且是非常審慎、務實來往前推進。