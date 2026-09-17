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【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

聯合報／ 主筆室　
民進黨行動中常會移師雲林，現場公布雲林縣長參選人劉建國（右）競選團隊，主席賴清德總統親任主委，前雲林縣長蘇治芬（左）擔任總督導。記者黃仲裕／攝影
民進黨行動中常會移師雲林，現場公布雲林縣長參選人劉建國（右）競選團隊，主席賴清德總統親任主委，前雲林縣長蘇治芬（左）擔任總督導。記者黃仲裕／攝影

民進黨行動中常會昨天移師雲林，兼任黨主席的總統賴清德宣布擔任雲林縣長參選人劉建國的競總主委，前縣長蘇治芬也率領子弟兵助陣。前總統蔡英文已擔任7個縣市的競總主委或榮譽主委，雲林則是賴清德唯一親自掛帥擔任競總主委的縣市 ，蔡賴的戰略拼圖呼之欲出，蔡拿下水利系統，賴則強攻農漁會，但會不會重蹈北農翻車覆轍？

2026九合一選舉

賴清德以總統之姿擔任縣市長參選人的競總主委，這在台灣憲政史上是歷來首見。過去不論藍綠執政，現任總統頂多擔任大選的競總榮譽主委，或是下鄉造勢授旗，從未有現任總統「降格」兼任單一縣市長參選人的競總主委。  

劉建國何德何能？為何能讓賴清德打破憲政與黨政慣例？賴清德難道沒有盤算，一旦以國家元首之尊兼任雲林縣競總主委，雖展現極致的決心，但也同步伴隨著極高的政治風險？

賴清德不像蔡英文，蔡已卸任總統，愛當幾個縣市競總主委都行；賴清德擔任雲林縣競總主委，政治風險隨之而來，最嚴重的是個人的政治信用，一旦輸了選舉恐怕要提早跛腳；在政治常態中，元首通常站在第二線，如果地方選舉失利，一般是由黨秘書長、行政院長或黨主席辭職負責，總統仍保有迴旋空間。

賴清德反其道而行，把自己與雲林戰局完全綁定，若年底劉建國落選，這不僅是劉的失敗，更是賴清德的重大挫敗，綠營共主的威信盡失，甚至引爆2028年大選的黨內挑戰。

總統的任務是處理國家安全、外交與重大國政，如今地緣政治緊張、立法院朝野衝突不斷，總統還衝到選戰第一線去搖旗吶喊，雲林又是國民黨主席鄭麗文的故鄉，勢必偕雲林張家火力全開。賴清德把雲林推升為一級戰區，禍福難料。 

反之，高風險也可能伴隨著高報酬，賴清德這把政治豪賭如能擊退雲林張家，可以說是繼蔡英文拿下水利系統之後最大的選戰勝利，並為2028連任築起不敗防線，即使其他縣市斬獲不豐，還是很划算。

蔡英文任內最大的選戰「成就」是將農田水利會改制為公務機關，蔡英文一上任就把此事列為當務之急，後來還達標，當時的民進黨立法院黨團總召柯建銘即公開盛讚蔡「李登輝、郝柏村都做不到的事，蔡英文做到了」。

但蔡英文進一步想拿下農漁會系統卻失敗了，關鍵在於選制攻不破、法理收不回、黨內又互相踩腳，最大的失策是力推吳音寧出任北農總經理，試圖對抗韓國瑜及雲林張家，但吳缺乏政治手腕，頻頻失分，甚至激發韓流，導致民進黨九合一選舉慘敗，儼然成了一場政治災難。

過去李進勇連利失利，主因之一即為派系不合，賴清德深知民進黨在雲林長期存在派系問題，山線劉建國與海線蘇治芬素有矛盾，有如李進勇與蘇治芬不合的翻版，賴強壓蘇治芬出任總督導，試圖為打通勝選最後一哩路，心裡想的是快速補足綠營的陸戰短板。

不過，劉建國雖非吳音寧，但歷來個人爭議也是「不容小覷」，賴清德點火後，藍綠也將進入肉搏巷戰，賴清德這場政治賭局也正牽動著２０２８的走向。　　

北農 賴清德 劉建國 2026九合一選舉

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