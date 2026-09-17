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沈伯洋公布競選曲主軸 邀市民一起「台北順起來」

中央社／ 台北17日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布競選歌曲，歌詞以「台北順起來」為主軸，為因應熱心網友自創網路競選歌曲眾多，競選團體也公布將收錄5首市民共創歌曲的募集計畫。

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沈伯洋競選團隊今天舉辦競選歌曲發布會，沈伯洋與競選團隊總幹事吳思瑤、音樂製作人柯智豪等人出席。沈伯洋致詞時說，此次競選歌曲為「1加5」，也就是1首競選歌曲、5首市民共創歌曲。

沈伯洋表示，自5月投入參選後，發現很多熱心網友創作競選歌曲在網路播送，所以要把這股創造變成動能，並成為開放給全體市民的播放歌曲清單，因此規劃透過網路募集市民共創歌曲的計畫。

他說，針對5首市民共創歌曲，只要是滿18歲且是國民都可投稿，曲風不設限，若用AI希望標註說明。相關資訊可上網搜尋「台北順起來」市民歌曲募集計畫。

吳思瑤致詞時說，針對競選歌曲是以「市長，我給你好聽的」為方向，並找來知名金曲製作人柯智豪、歌手吳蓓雅和周自從製作及演唱，沈伯洋將於19日民進黨慶活動上演唱競選歌曲，至於募集5首市民共創歌曲，將由柯智豪等5人親自挑選。

沈伯洋會後聯訪被問及國台辦對他訪日時穿防彈背心，對此他指出，當然覺得保護好自己很重要，且國台辦說法自我矛盾，因提到要對他「終身追責」，這就是保護自己最重大的理由，認為國台辦有時提到的事笑笑就好。

沈伯洋聯訪時也被問到，有支持藍營的影音創作者提到日前赴公館夜市聲援的民眾都是同一批人。沈伯洋表示，都是同批人沒錯，「因為都是台灣人」，只能說此人觀察有其精準獨到之處。

此外，台北市交通局對沈伯洋提出交通政策認為有多數內容已在執行，樂見沈肯定施政方向，但已實現項目須在事實基礎上討論。

沈伯洋今天被問及此議題時說，交通局回應可惜一點是，稱已經做很多事，但這讓外界認為陷入一種迴圈，也就是僅會回應目前政策已做得很好。

他接著表示，若相關政策做得很好，市民及網友對北市的交通抱怨就不會那麼多，有時市府單位就是未回應問題，覺得可惜。如他提出的鐵馬通勤政策，其實也是市府持續推廣卻未達成，他只是提出讓此政策可以更好的做法。

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