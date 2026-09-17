昔批蔣萬安「心飛出去」 沈伯洋南下輔選 吳思瑤：99%心力仍在台北

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期話題度高，本周末將跨出雙北，到桃園、高雄與參選人合體造勢。今天沈伯洋團隊公布競選歌曲記者會中，被問及之前曾批評台北市長蔣萬安到外縣市「心飛出去」，沈團隊總幹事吳思瑤回應，現在立院還未開議；沈伯洋99％心力放在台北市政、選舉。

沈伯洋預計19日下午4時，將與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出席愛河灣的水樂園活動，以港灣走讀的方式，感受高雄港灣水岸城市的魅力。隔日則與桃園市長參選人黃世杰合體到中壢觀光夜市掃街。接著在26日中秋假期赴台中與民進黨市長參選人何欣純合體。

媒體問及「洋流」南下，沈伯洋說，由於北北基桃生活圈，除了掃街之外，和桃園市長參選人黃世傑在共同議題上會討論，要怎麼將這幾個城市變好，對他來說不太像是選舉活動，而是互相討論共同政策。

由於台北市長蔣萬安也曾多次到外縣市輔選，沈伯洋就曾說蔣「心已經飛出去了」。吳思瑤回應，專心市政就是現任市長應當做的政務。而沈伯洋現在是99％的心力在眼前工作，現在立法院還沒開議，所以在開議之後，沈是候選人也會回歸立委身份問政，就是眼前做好。

吳思瑤說，現在有許多縣市邀約沈伯洋走訪，不過沈99％心力放在台北市政、選舉，雖然民調有迎頭追趕，但還是落後者，仍要不斷努力突破，「清楚把重心放在台北，但利用短短的空檔快閃。除了到外縣市和夥伴一起努力外，另一種是台北的活動邀請其他縣市長參選人同台。