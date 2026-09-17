快訊

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

昔批蔣萬安「心飛出去」 沈伯洋南下輔選 吳思瑤：99%心力仍在台北

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪（右二）和作詞人盧建彰（左二）一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪（右二）和作詞人盧建彰（左二）一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期話題度高，本周末將跨出雙北，到桃園、高雄與參選人合體造勢。今天沈伯洋團隊公布競選歌曲記者會中，被問及之前曾批評台北市長蔣萬安到外縣市「心飛出去」，沈團隊總幹事吳思瑤回應，現在立院還未開議；沈伯洋99％心力放在台北市政、選舉。

2026九合一選舉

沈伯洋預計19日下午4時，將與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出席愛河灣的水樂園活動，以港灣走讀的方式，感受高雄港灣水岸城市的魅力。隔日則與桃園市長參選人黃世杰合體到中壢觀光夜市掃街。接著在26日中秋假期赴台中與民進黨市長參選人何欣純合體。

媒體問及「洋流」南下，沈伯洋說，由於北北基桃生活圈，除了掃街之外，和桃園市長參選人黃世傑在共同議題上會討論，要怎麼將這幾個城市變好，對他來說不太像是選舉活動，而是互相討論共同政策。

由於台北市長蔣萬安也曾多次到外縣市輔選，沈伯洋就曾說蔣「心已經飛出去了」。吳思瑤回應，專心市政就是現任市長應當做的政務。而沈伯洋現在是99％的心力在眼前工作，現在立法院還沒開議，所以在開議之後，沈是候選人也會回歸立委身份問政，就是眼前做好。

吳思瑤說，現在有許多縣市邀約沈伯洋走訪，不過沈99％心力放在台北市政、選舉，雖然民調有迎頭追趕，但還是落後者，仍要不斷努力突破，「清楚把重心放在台北，但利用短短的空檔快閃。除了到外縣市和夥伴一起努力外，另一種是台北的活動邀請其他縣市長參選人同台。

沈伯洋 吳思瑤 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拚了！柯志恩919大造勢邀蔣萬安站台 沈伯洋同天南下合體賴瑞隆對尬

沈伯洋掃街擠爆公館商圈 藍議員點隱憂籲支持者：颳風下雨都要投蔣萬安

陳怡君、朱政騏參選！民進黨優勢區陷危機 黨部：誤導者將採法律途徑

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

相關新聞

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳳的立委布局。

蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

無視李四川致詞蘇貞昌進場被質疑態度囂張 卓冠廷反擊：造謠

選戰白熱化，行程中出現的火藥味也增多。前行政院長蘇貞昌9月6日參加鶯歌一場敬老餐會時，蘇進場時，國民黨新北市長參選人李四川在台上致詞，地方人士指，蘇突然大隊人馬進場，無視台上致詞者，李四川基於禮貌，立刻中斷致詞請全場掌聲歡迎蘇貞昌；蘇進場後，直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，眼睛直盯著李四川露出微笑，令旁人直呼態度囂張。對此，當天人在現場的民進黨議員卓冠廷說，川辦拿10多天前的鶯歌重陽餐會來造謠，非常可笑。

拚了！柯志恩919大造勢邀蔣萬安站台 沈伯洋同天南下合體賴瑞隆對尬

國民黨高雄市長參選人柯志恩將於19日在鳳山舉辦首場大型造勢，並邀台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川站台；曾喊話蔣萬安辯論的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆同天下午找來台北市長參選人沈伯洋南下助攻，藍綠陣營南北合擊，預期周六將掀起高雄選戰高潮。

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

影／掃街談蘇貞昌拍肩互動 李四川：對晚輩打招呼一貫方式

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋新埔市場掃街，受到民眾歡迎。會前受訪談及日前與行政院前院長蘇貞昌碰面的情形，對於外界質疑蘇貞昌當時態度是否讓人感到不舒服，李四川表示，這可能是蘇貞昌對晚輩一貫的打招呼方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。