影／蘇貞昌進場中斷李四川致詞 李競辦：沒關係、蘇家在新北最大

李四川日前在鶯歌活動中致詞時，因蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌大進場而被中斷，蘇巧慧陣營今稱是李四川提早進場。對此，李四川競選辦公室發言人吳亮賢今還原過程，當天李四川約5點50分抵達現場，蘇貞昌院長接近55分才到，是「李四川準時、蘇貞昌遲到，但沒關係，蘇家在新北最大，蘇家永遠都是對的」。

吳亮賢表示，當天是鶯歌區的敬老餐會，雖然李四川在致詞時，蘇院長突然帶領很多議員及候選人進場，李四川致詞一度中斷，不過李四川還是很有禮貌地請大家掌聲歡迎蘇貞昌院長；至於拍肩，可能是蘇貞昌院長長年以來的習慣，大家也都常常看到蘇貞昌院長對別人拍肩。

對於蘇巧慧陣營今稱當天李四川團隊通知地方到的時間是下午6點，蘇院長則告知地方預定5點40左右抵達，是李四川5點35分就提前進場上台。吳亮賢回應，當天實際情況是李四川大約5點50抵達現場，蘇貞昌院長接近5點55分才抵達，相信當天在門口等待蘇院長的蘇巧慧陣營議員候選人都相當清楚，不需要因生氣而扭曲事實。

吳亮賢說，「蘇陣營的說法也恰巧證明，實際上是李四川準時、蘇院長遲到，但沒關係，蘇家在新北最大，蘇家永遠都會是對的」。