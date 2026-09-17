網讚沈伯洋是「哈利波特」 被問像誰蔣萬安妙回：可能要問佛地魔

年底選戰倒數72天，有網友舉知名奇幻文學「哈利波特」，認為民進黨北市長參選人沈伯洋像哈利波特；台北市長蔣萬安今天也被問，有人評論沈伯洋現在就像原要進史萊哲林的哈利波特，自己選戰中的角色？蔣萬安則妙回「這個問題可能要問佛地魔。」

蔣萬安先前在議會備詢時，曾與民進黨議員簡舒培就索資等議題開槓，當時蔣萬安就曾嗆簡舒培是「索資佛地魔」。對於有網友稱沈伯洋就像哈利波特，蔣萬安被問覺得自己是什麼角色時？蔣萬安則回「這個問題可能要問佛地魔。」

另外，媒體也問蔣萬安，沈伯洋今推出競選歌曲，蔣什麼時候有自己的主題曲？蔣萬安說，口號、相關選舉規畫，不管是主題曲等，確定都會跟大家來報告。