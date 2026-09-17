謝典霖效應！參選人主動撤回中秋晚會贊助 晚會抽獎禮品爆「追回潮」

中秋節將至，全台各地社區大樓、里辦公處陸續籌辦中秋晚會、摸彩活動，卻因地方選戰升溫及彰化縣議長謝典霖涉案風波，掀起一波「撤贊助、追禮品」風潮。近日不少參選人及民意代表緊急派員到社區、里辦，將先前送達的摸彩品撤回，並向主辦單位致歉說明；部分人甚至改送價值不高的面紙、文宣等小物，避免中秋送禮反成選舉法律風險。

地方人士表示，今天上午開始，類似情況明顯增加，不少社區管委會起初還不明白為何參選人突然要求取回已送出的禮品，經詢問才得知，與彰化縣議會今年六月二十三日在溪湖鎮舉辦餐敘所引發的司法案件有關。

彰化地檢署日前指揮調查局偵辦相關案件，經蒐證後，認為六月間一場席開十多桌的餐敘，疑涉及為特定參選人拉票，依違反公職人員選舉罷免法方向偵辦，並通知彰化縣議長謝典霖及其父母、前立委鄭汝芬等人到案說明，部分人士遭檢方聲請羈押。案件發展迅速在地方基層參選人間形成警惕效應。

參選人擔心，中秋晚會原本單純的贊助活動，若禮品價值較高，又出現公開宣傳參選人、要求支持特定候選人或其他可能被認定具有投票對價性的言行，可能增加被檢調調查的風險。因此，不少人採取「先撤再說」策略，要求將已送出的抽獎禮品追回，甚至取消原訂贊助。

地方人士觀察，過去選舉期間，候選人贊助社區、宮廟及里鄰活動相當普遍，中秋節前後尤其常見；但今年地方選舉進入加溫階段，加上近期檢調積極查察賄選，使參選人對「贊助」與「選舉利益」之間的界線更加敏感。

法界人士表示，選罷法對於是否構成賄選，並非單純以「送了什麼」或「多少錢」判斷，仍須綜合財物或利益的價值、提供時間、對象、場合，以及是否與要求投票或其他選舉行為具有對價關係等因素認定。參選人若在選舉期間提供財物或利益，確實應更加謹慎。

隨著查賄行動升溫，地方參選人如今寧可「能收回就收回」，甚至縮減贊助內容，也不願讓原本聯絡感情的中秋晚會，意外成為司法調查的起點。