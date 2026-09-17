提四大醫療政見強化急重症及兒童醫療 童子瑋促衛生局搬遷設醫養園區

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今提出「量能更大、急症更穩、就醫更快、照顧更全」四大醫療政見，從擴大醫療量能、強化急重症及兒童醫療、改善就醫交通，到擴大疫苗補助與癌症篩檢，打造從出生到老去的全齡醫療照顧網。童子瑋主張加強推動衛生局搬遷，原址擴建打造「基隆醫養園區」。

童子瑋說，基隆需要的不是零散補助，而是一套完整的醫療政策，要讓基隆人看得到醫生、到得了醫院，關鍵時刻也能留在基隆。

在醫療量能方面，童子瑋提出打造「基隆醫養園區」，推動衛生局搬遷，讓原址土地回歸衛生福利部基隆醫院，支持院區擴建，並串聯光隆家商長照用地，整合醫療、復健與長照資源；同時推動市立醫院轉型，主攻高齡復健及急性後期照護（PAC）。

針對急重症與兒童醫療，童子瑋表示，將積極爭取中央資源，擴充部基急診及加護病房（ICU）量能，並活化新生兒加護病房資源，與雙北醫學中心合作，引進兒童心臟、神經等次專科服務；早期療育部分，則串聯醫療、社政與教育系統，縮短評估及復健等待時間，醫療攸關生命安全，「關鍵時刻，不應讓轉送雙北成為基隆人的唯一選擇。」

童子瑋提出「醫療生活公車」，規畫就醫尖峰時段巡迴接送、直達主要醫療院所，並擴充復康巴士、無障礙計程車及調度量能，同時擴大補助爬梯機等垂直移動設備。

童子瑋也將把健檢、衛教及健康諮詢帶進里鄰與社區據點，讓健康服務主動走進社區。他還提出0至3歲嬰幼兒免費接種輪狀病毒疫苗、將免費乳癌篩檢擴大至30至39歲女性，並補助50歲以上市民公費接種帶狀疱疹疫苗，讓預防照顧從兒童、成人一路延伸至高齡族群。

立委王正旭醫師表示，童子瑋四大醫療政見從醫療量能、急重症到就醫交通及預防照顧，切合基隆目前實際的醫療需求。其中醫養整合、就醫交通及預防醫學尤其重要，透過部立基隆醫院擴建、市立醫院轉型及長照資源串聯，讓長者從急性治療、復健到長照能夠完整銜接。他會在立法院全力協助爭取中央資源，與地方共同補強基隆的醫療照顧網。