金曲陣容跨刀競選曲「台北順起來」 沈伯洋自嘲：歌聲慘不忍睹

九合一大選倒數 71 天，民進黨北市長參選人沈伯洋今天釋出競選歌曲MV，影片串接近期走訪的城市、民眾合影，歌詞提到「新的台北即將到來」，並以台北順起來當副歌，也唱到用溫暖的洋流，讓台北順起來。同時，團隊也向民眾招募共創歌曲，投稿期限到10月2日半夜12點前。

競選團隊總幹事吳思瑤介紹，這次競選歌曲是由金曲製作人柯智豪、金曲台語女歌手PiA吳蓓雅、霹靂布袋戲歌手周自從組合的黃金團隊，製作「台北順起來」歌曲，同時，網路上也有不少支持者為沈伯洋創作歌曲，因此招募5首市民共創歌曲，再由5位跨界策展人加入創作，納入競選播放清單。

沈伯洋說，市民共創歌曲是向全民募集，不限戶籍地和語言，只要年滿18歲並以台北市為主題、曲風不限的創作就能參加投稿。同時AI創作部分，只要特別標註也能夠參加。投稿期限到10月2日半夜12點前。

而這次的競選歌曲，沈伯洋也和女兒獻唱，他說，當時是參加由製作人柯智豪舉辦的大稻埕走讀活動，學到了很多東西之外也特別牽線。另外，在整個「順起來」創意發想slogan，那時候就找到導演盧建彰，隨後就慢慢牽線了起來。

沈伯洋笑說，對於自己唱歌實在不太行，但在錄音室的時候會戴著耳機，唱歌時聽不太到自己聲音，柯智豪隔著窗戶一直說很棒，所以愈唱愈有信心，結果到錄音室聽時，才知道慘不忍睹，但幸好有兩位歌手天籟般的聲音協助。

柯智豪戴著帽子出席活動，但底下隱約看到紗布痕跡，他分享，自己前陣子在台北市的馬路上跌倒，當時頭流著血，卻有不少路人幫忙用衣服墊著、壓著頭上傷口，讓土生土長台北市的他，更感受到台北市民的熱心。

盧建彰也說，自己是創意工作者，相信創意是幫助解決問題，沈伯洋的出來正是解決城市問題，當初順起來的發現就是覺得城市有點卡卡，有些狀況不美好，希望能找回城市順利的模樣，市民共創歌曲同樣是以這樣為理念，每個人在台北有想法、有愛、有憂愁，集結成創意和洋流一起，讓台北順起來。