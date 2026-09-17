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李四川稱三重景觀橋技術上能克服 歡迎蘇巧慧跟進此政見
國民黨新北市長參選人李四川日前在三重川友會上宣布將在三重忠孝碼頭到大稻埕興建景觀橋，不僅綠議員稱是舊瓶裝新酒，也可能是新北的災難，就連有專家也指相關計畫在朱立倫任內就已提出，且當初是因防洪考量未過。今李四川受訪表示，在技術上可以克服，只要他當選一定會規劃設計。
李四川今早至板橋新埔市場掃街拜票，面對媒體詢問三重景觀橋興建的爭議，李四川回應表示，他提的忠孝碼頭到大稻埕的景觀橋，原則上是要給自行車跟人行通行之用，當初有關水流及技術上的狀況，其實都是可以克服的。
李四川強調，過去新北市與台北市是有一些意見，現在他提出這個意見後，侯友宜市長跟蔣萬安市長都同意興建，他也很歡迎蘇巧慧委員跟進，年底擔任市長他一定會去做規劃設計，對於技術上的困難，他也會跟中央好好協調。
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