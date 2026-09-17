彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳳的立委布局。

謝典霖2009年30歲當選議長，此後一路掌舵彰化縣議會，從第16屆到第20屆均擔任議長。如今捲入司法風暴，即使最後未遭羈押，也將成為選舉期間難以迴避的包袱；就算選上縣議員，未來要再與現任副議長許原龍競逐議長寶座，恐怕也已不是原本的局面。

今年彰化縣長選戰，謝家不願由謝衣鳳參選，而是選擇支持國民黨提名的魏平政。鄭汝芬更擔任魏平政競選總部顧問團團長，謝典霖也站台輔選。如今謝家自身難保，魏平政原本就面臨藍營整合及彰化縣長王惠美是否全力輔選等問題，再少了謝家這股地方力量，原本低迷的選情要再起色，難度只會更高。

謝家被地方視為彰化重要政治家族，謝家當初不讓謝衣鳳選縣長，外界就曾解讀是擔心政治與司法風險；如今謝衣鳳沒有選縣長，司法風暴卻還是燒進謝家，若案件持續延燒，謝家地方組織、人脈及政治形象都可能受到牽動，謝衣鳳明年的立委選情自然也難以完全置身事外。

近來政壇一直有綠營希望藉由這次選舉改變中台灣藍營地方勢力版圖的說法，外界並將雲林張家、彰化謝家、台中顏家三大家族視為可能被挑戰的對象。如今台中顏家、彰化謝家相繼面臨司法風暴，這樣的政治解讀自然再度浮現。

彰化謝家的遭遇對雲林張家而言也是警示，尤其賴清德總統已決定出任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，中央搶攻雲林的決心已經相當明確。

這場司法風暴源自6月23日的溪湖鎮民眾餐敘，經行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月在臉書公開質疑後，案件進一步進入司法程序，如今更演變成謝家核心人物遭聲押。政壇認為，這是在「刨謝家的根」，也為積極東山再起的吳音寧，鋪設進軍立委的道路。