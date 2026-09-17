快訊

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

救內科塞車沈伯洋提自行車橋 蔣萬安曝：2原因交通更大衝擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會。記者林麗玉／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天公布交通政見，提救內科塞車解方之一，是蓋「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」銜接內科。台北市長蔣萬安今天說，其實市府2年前就深入研究，除牽涉橋墩、路寬等限制；還必須封2車道，超過2年工期，對內湖交通有更大衝擊。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會，對於對手沈伯洋提出蓋自行車橋就內科交通？蔣萬安說，因跨基隆河的自行車橋，其實市府在兩年前做了深入研究，牽涉到包括橋墩、道路寬度等相關限制。

另一方面，蔣萬安也提到，其實市府評估、深入研究，這必須要封兩個車道，而且超過兩年工期，對整體內湖地區交通會帶來更大的衝擊。當然還牽涉到自來水管線等相關工程，所以投入近10億的經費，其實帶來整體內湖交通紓解的效益究竟如何，那必須要很審慎評估，而且務實地面對。

蔣萬安說，所以市府面對內湖交通，採取非常務實、短中長期的規劃，他一上任一周就成立府級專案小組，擬定短中長期整體的交通計畫，包括不管是對於堤頂交流道北上引道，去年已經完工，大幅地緩解相關車輛交織的問題；另一方面，也進行堤頂大道、瑞光路358巷路型改善；還有中長期捷運東環段興建，也兌現承諾他上任第二年完成全面動工。

蔣說，所以市府一步一步緩解內湖交通問題，交通局也統計七大主要幹道，其實尖峰時段旅行時間大幅下降了6.07%，港墘路更下降11%。這樣改善的計畫，會持續地往前推進。

蔣萬安 沈伯洋 塞車 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

沈伯洋提交通政策 北市：多數內容市府已執行

沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

小笠原欣幸稱北市長「連任沒懸念」 蔣萬安：選舉最怕大家說穩贏

相關新聞

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳳的立委布局。

竹北市長AI推估 藍吳旭智領先 綠曾聖凱差5個百分點居次 白邱臣遠第三

孫文學校「AI民意與數據研究中心」發布最新竹北市長投票推估，依截至9月16日公開資料，在「如果今天就是投票日」的假設下，模型推估國民黨吳旭智38.2%、民進黨曾聖凱33.2%、民眾黨邱臣遠23.4%、無黨籍李貞秀5.2%。

蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

無視李四川致詞蘇貞昌進場被質疑態度囂張 卓冠廷反擊：造謠

選戰白熱化，行程中出現的火藥味也增多。前行政院長蘇貞昌9月6日參加鶯歌一場敬老餐會時，蘇進場時，國民黨新北市長參選人李四川在台上致詞，地方人士指，蘇突然大隊人馬進場，無視台上致詞者，李四川基於禮貌，立刻中斷致詞請全場掌聲歡迎蘇貞昌；蘇進場後，直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，眼睛直盯著李四川露出微笑，令旁人直呼態度囂張。對此，當天人在現場的民進黨議員卓冠廷說，川辦拿10多天前的鶯歌重陽餐會來造謠，非常可笑。

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

影／掃街談蘇貞昌拍肩互動 李四川：對晚輩打招呼一貫方式

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋新埔市場掃街，受到民眾歡迎。會前受訪談及日前與行政院前院長蘇貞昌碰面的情形，對於外界質疑蘇貞昌當時態度是否讓人感到不舒服，李四川表示，這可能是蘇貞昌對晚輩一貫的打招呼方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。