救內科塞車沈伯洋提自行車橋 蔣萬安曝：2原因交通更大衝擊

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天公布交通政見，提救內科塞車解方之一，是蓋「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」銜接內科。台北市長蔣萬安今天說，其實市府2年前就深入研究，除牽涉橋墩、路寬等限制；還必須封2車道，超過2年工期，對內湖交通有更大衝擊。

蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會，對於對手沈伯洋提出蓋自行車橋就內科交通？蔣萬安說，因跨基隆河的自行車橋，其實市府在兩年前做了深入研究，牽涉到包括橋墩、道路寬度等相關限制。

另一方面，蔣萬安也提到，其實市府評估、深入研究，這必須要封兩個車道，而且超過兩年工期，對整體內湖地區交通會帶來更大的衝擊。當然還牽涉到自來水管線等相關工程，所以投入近10億的經費，其實帶來整體內湖交通紓解的效益究竟如何，那必須要很審慎評估，而且務實地面對。

蔣萬安說，所以市府面對內湖交通，採取非常務實、短中長期的規劃，他一上任一周就成立府級專案小組，擬定短中長期整體的交通計畫，包括不管是對於堤頂交流道北上引道，去年已經完工，大幅地緩解相關車輛交織的問題；另一方面，也進行堤頂大道、瑞光路358巷路型改善；還有中長期捷運東環段興建，也兌現承諾他上任第二年完成全面動工。

蔣說，所以市府一步一步緩解內湖交通問題，交通局也統計七大主要幹道，其實尖峰時段旅行時間大幅下降了6.07%，港墘路更下降11%。這樣改善的計畫，會持續地往前推進。