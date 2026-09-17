影／日學者觀察年底選戰關鍵在新北 李四川談未來的競選策略

選舉倒數七十幾天，由於多項民調指民進黨新北市長參選人蘇巧慧從過去的落後直起直追國民黨參選人李四川，清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也指年底選戰最關鍵戰場在新北，蘇巧慧已與李四川勢均力敵。今李四川受訪表示，他會全力以赴。

繼蘇巧慧連續兩天在板橋積極掃市場拜票，今李四川立即選在板橋新埔市場掃街，面對媒體詢問小笠原欣幸教授的說法，未來的選戰策略是否會有調整?

李四川表示，他要謝謝小笠原教授的指教，新北市是人口最多的一個城市，要取得市民的支持，應該要提出好的政見，他前後已經提了二十幾項政見，所有民調他都會當參考，他會好好走遍 29 區，傾聽所有市民的聲音，他會全力以赴。

李四川說，他今天來板橋新埔市場掃街，很多里長都來支持，上次跟板橋里長座談也有百位里長到場，不管他在台北縣或是新北市，他與所有里長，都不分顏色共同為新北市建設努力，年底若選上市長，一定會秉持這樣的精神，跟所有的里長一起為新北市打拚。