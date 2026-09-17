影／沈伯洋發表競選歌曲 邀請市民共同創作

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪和作詞人盧建彰一起創作，三人都一起出席發表會。沈伯洋競選總部吳思瑤表示，周末的民進黨黨慶音樂會將進行全台首唱，請沈伯洋不要緊張，好好回去練。

作詞人盧建彰表示，自己是一個台北出生台北長大的小孩，這50多年以來，市長對自己來講就是一個高高在上的樣子，但是沈伯洋給自己感覺是非常溫暖，這首歌講的最後幾句就是要用真心的洋流跟溫暖的洋流來改變台北市。

沈伯洋也邀請市民朋友一起來創作競選歌曲，主題跟台北有關，曲風完全不設限，作品的長度建議是1分30秒到3分鐘，網站會有一個頁面，直接讓大家來上傳，上傳的時候只要貼上創作者的YT連結就可以了。上面會看到有一些簡單的報名表格，因為用AI的人變得越來越多，希望有使用的話，一定要在上面標註，到底是部分的AI還是全部的AI，還是完全是自己的創作，一直到10月2號午夜截止，到時會有5位導師從歌裡面選出最有力量的一首歌。

沈伯洋表示，接下來就不是單純的挑選出來而已，接下來就是進入到共創，也就是說希望它是一種共同的創作，說出市民對於這一次的選戰的感覺、希望台北的願景，把它寫出來，然後由專業的音樂人還有導演，跟大家一起把這些歌曲重新再創作出來。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）今天發表競選歌曲「台北順起來」，並邀請市民一起來創作。記者邱德祥／攝影