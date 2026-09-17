快訊

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沈伯洋發表競選歌曲 邀請市民共同創作

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪和作詞人盧建彰一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪和作詞人盧建彰一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪和作詞人盧建彰一起創作，三人都一起出席發表會。沈伯洋競選總部吳思瑤表示，周末的民進黨黨慶音樂會將進行全台首唱，請沈伯洋不要緊張，好好回去練。

2026九合一選舉

作詞人盧建彰表示，自己是一個台北出生台北長大的小孩，這50多年以來，市長對自己來講就是一個高高在上的樣子，但是沈伯洋給自己感覺是非常溫暖，這首歌講的最後幾句就是要用真心的洋流跟溫暖的洋流來改變台北市。

沈伯洋也邀請市民朋友一起來創作競選歌曲，主題跟台北有關，曲風完全不設限，作品的長度建議是1分30秒到3分鐘，網站會有一個頁面，直接讓大家來上傳，上傳的時候只要貼上創作者的YT連結就可以了。上面會看到有一些簡單的報名表格，因為用AI的人變得越來越多，希望有使用的話，一定要在上面標註，到底是部分的AI還是全部的AI，還是完全是自己的創作，一直到10月2號午夜截止，到時會有5位導師從歌裡面選出最有力量的一首歌。

沈伯洋表示，接下來就不是單純的挑選出來而已，接下來就是進入到共創，也就是說希望它是一種共同的創作，說出市民對於這一次的選戰的感覺、希望台北的願景，把它寫出來，然後由專業的音樂人還有導演，跟大家一起把這些歌曲重新再創作出來。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）今天發表競選歌曲「台北順起來」，並邀請市民一起來創作。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）今天發表競選歌曲「台北順起來」，並邀請市民一起來創作。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪（右二）和作詞人盧建彰（左二）一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天發表競選歌曲「台北順起來」，這首歌由製作人柯智豪（右二）和作詞人盧建彰（左二）一起創作，三人都一起出席發表會。記者邱德祥／攝影

沈伯洋 創作 吳思瑤 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穿防彈背心路跑...國台辦批譁眾取寵 沈伯洋點出矛盾：笑笑就好

沈伯洋掃街擠爆公館商圈 藍議員點隱憂籲支持者：颳風下雨都要投蔣萬安

被國台辦稱台獨分子 沈伯洋競辦：恰好回應外界關切

小笠原欣幸稱北市長「連任沒懸念」 蔣萬安：選舉最怕大家說穩贏

相關新聞

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳳的立委布局。

竹北市長AI推估 藍吳旭智領先 綠曾聖凱差5個百分點居次 白邱臣遠第三

孫文學校「AI民意與數據研究中心」發布最新竹北市長投票推估，依截至9月16日公開資料，在「如果今天就是投票日」的假設下，模型推估國民黨吳旭智38.2%、民進黨曾聖凱33.2%、民眾黨邱臣遠23.4%、無黨籍李貞秀5.2%。

蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

無視李四川致詞蘇貞昌進場被質疑態度囂張 卓冠廷反擊：造謠

選戰白熱化，行程中出現的火藥味也增多。前行政院長蘇貞昌9月6日參加鶯歌一場敬老餐會時，蘇進場時，國民黨新北市長參選人李四川在台上致詞，地方人士指，蘇突然大隊人馬進場，無視台上致詞者，李四川基於禮貌，立刻中斷致詞請全場掌聲歡迎蘇貞昌；蘇進場後，直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，眼睛直盯著李四川露出微笑，令旁人直呼態度囂張。對此，當天人在現場的民進黨議員卓冠廷說，川辦拿10多天前的鶯歌重陽餐會來造謠，非常可笑。

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

影／掃街談蘇貞昌拍肩互動 李四川：對晚輩打招呼一貫方式

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋新埔市場掃街，受到民眾歡迎。會前受訪談及日前與行政院前院長蘇貞昌碰面的情形，對於外界質疑蘇貞昌當時態度是否讓人感到不舒服，李四川表示，這可能是蘇貞昌對晚輩一貫的打招呼方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。