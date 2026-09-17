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蔣萬安周六南下高雄為柯志恩站台 賴瑞隆也邀沈伯洋來相挺
藍綠高雄市長參選人兩地拚場炒熱選戰氣氛，國民黨市長參選人柯志恩後天（9月19日）下午將在鳳山舉辦首場大造勢，邀請台北市長蔣萬安組「北高連線」爭取選民支持。民進黨市長參選人賴瑞隆今天宣布，同天下午將邀台北市長參選人沈伯洋來高雄，兩人將前往愛河走讀進行「雙城匯流」。
柯志恩日前開記者會宣布，9月19日下午3點，在捷運鳳山西站旁舉辦第一場大型萬人造勢大會，將邀請立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安及新北市長參選人李四川等重量級嘉賓到場助講，「北高連線」，齊力為柯志恩站台拉票。
賴瑞隆辦公室今早也公布「洋流到港、隆捲風來襲」文宣，宣布台北市長參選人沈伯洋9月19日來高雄，北高兩位市長參選人將於五福三路及英雄路口集合，步行前往愛河灣水樂園，感受高雄港灣水岸城市的魅力及亞洲新灣區建設，展開雙城交流。
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