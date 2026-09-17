無視李四川致詞蘇貞昌進場被質疑態度囂張 卓冠廷反擊：造謠

選戰白熱化，行程中出現的火藥味也增多。前行政院長蘇貞昌9月6日參加鶯歌一場敬老餐會時，蘇進場時，國民黨新北市長參選人李四川在台上致詞，地方人士指，蘇突然大隊人馬進場，無視台上致詞者，李四川基於禮貌，立刻中斷致詞請全場掌聲歡迎蘇貞昌；蘇進場後，直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，眼睛直盯著李四川露出微笑，令旁人直呼態度囂張。對此，當天人在現場的民進黨議員卓冠廷說，川辦拿10多天前的鶯歌重陽餐會來造謠，非常可笑。

與會人士提到，蘇貞昌不改對人拍肩習慣，當天在場用力拍打李四川肩膀。李四川今天到板橋新埔市場掃街被問到此事，他說，這可能是蘇院長對於晚輩打招呼的一貫方式，每次跑行程相遇，他一定會跟蘇院長打招呼。

當天人在現場的議員卓冠廷說，該場鶯歌建國里重陽活動，李四川團隊通知地方到場時間是晚間6點、蘇院長告知地方預定5點40分左右抵達，主辦單位跟在場各陣營團隊都清楚。結果李四川5點35分就提前進場上台講話，蘇院長在預定時間5點45分左右到達，在場民代及里長聽到蘇院長抵達便到餐廳門口迎接，蘇院長進場後很客氣地在台下聽李四川演講，卻被國民黨扭曲成「鴨霸」？

卓還說，國民黨這種扭曲基層狀況不是第一次，上次造謠蘇巧慧不給里長講話，事後被里長打臉；他在餐會上出去接蘇巧慧，被說成見到李四川他就逃走。