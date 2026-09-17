藍營酸夜市造勢「同批人繞圈」 沈伯洋神回這一句

民進黨北市長參選人沈伯洋近期到夜市市場拜票，吸引不少民眾前來打氣、加油，被支持者稱是「洋流」，不過，國民黨的風向株式會社酸，支持者都是同一批人，這不叫破圈是繞圈。沈伯洋今早發布競選歌曲記者會時受訪，他回應，「對，都是同一批人都是台灣人沒錯。」

前天晚上沈伯洋到公館商圈掃街時，一名請他吃蔥抓餅的阿姨被發現是20年前兩岸諜報戰「劉連昆台諜案」的牽線人孫佩霞，孫受訪稱讚他沒有架子。

沈伯洋回應，回到家才知道原來是重要人物「失敬失敬」。其實孫佩霞才是親切，主動提供排隊名店的蔥抓餅，還問要不要加上現炒的辣椒，這就是台灣人情味。

不過，媒體也問到，國民黨前主席朱立倫子弟兵組成的風向株式會社，成員韋淳祐大酸，沈伯洋支持者其實都是同一批人，換不同的夜市，「這不叫破圈，這叫繞圈」；繞得夠多圈，看起來就像洋流。

沈伯洋笑說， 「對，都是同一批人都是台灣人沒錯，都是一批台灣人一直在跟著走。」只能說，對方的觀察有其精準之處。

另外，有關日本學者小笠原欣幸分析，如果沈伯洋得票率突破45％，實質上會是一場勝利，有望拉抬周邊新北、基隆市氣。沈伯洋回應，小笠原先生的分析，自然有獨到之處，一直以來小笠原所看的民調是固定幾家，然後會針對這幾家做一些加權、平均來計算。

沈伯洋說，小笠原的分析除了按照數字之外，也會實地走訪、見候選人、拜訪在地NGO團體，再微調對於時局的判斷。所以通常來講，小笠原的判斷都非常精準。當然這也對團隊來說是很大的鼓勵。

沈伯洋強調，自己看的不是過去的民調而是未來，未來的72天對他來講，要怎麼去突破現在的壁壘才是最重要的。