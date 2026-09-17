蘇貞昌打斷李四川台上致詞還用力拍肩 李四川 ：拍了兩下

選戰愈發激烈，新北市長參選人李四川與蘇巧慧競爭備受外界矚目。有民眾爆料指，國民黨新北市長參選人李四川日前在鶯歌敬老餐會致詞時，突然前行政院長蘇貞昌率大隊人馬進場，無視台上致詞的李四川，李基於禮貌立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇，但蘇貞昌進場後直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，態度囂張。後來李主動向蘇主動握手時，蘇還用力李四川的拍肩，十分不禮貌。

今李四川至板橋市場掃街前受訪表示，他在很多場合都會碰到蘇貞昌院長，當天院長進來時，他也跟現場所有鄉親表達以熱烈掌聲歡迎蘇院長，後來也走過去跟蘇院長握手「他就拍了我肩膀，大概拍了兩下。」

媒體詢問蘇院長的態度遭人批評，李四川是否會覺得不舒服？李四川回應，這可能是蘇院長本身對晚輩打招呼的一貫方式，他每次碰到院長都會跟對方致意。媒體追問院長是否有跟他說話?李四川回應「沒有，他只有拍了兩下肩膀，笑笑的。」