小笠原欣幸稱北市長「連任沒懸念」 蔣萬安：選舉最怕大家說穩贏

年底選戰倒數72天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被認為已經掀起「洋流」，不過長期觀察台灣選舉的日本政治學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，現任台北市長蔣萬安連任「幾乎沒有懸念」。蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會，對於小笠原欣幸的分析，蔣萬安說，「選舉我們最怕大家說沒有問題、穩贏」。

蔣說，所以對他來講，就是持續推動各項的市政建設，戰戰兢兢、毫不大意、一步一腳印、全力以赴。

小笠原欣幸近日接受天下雜誌專訪，其中分析台北市長選情部分，小笠原認為，現任市長蔣萬安連任幾乎沒有懸念，但是重點在蔣萬安跟民進黨參選人沈伯洋的得票率，如果沈伯洋得票率超過45％，就算沒有當選，對民進黨而言已接近實際上的勝利，也有機會拉抬新北和基隆選情。