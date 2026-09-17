聽新聞
0:00 / 0:00
小笠原欣幸稱北市長「連任沒懸念」 蔣萬安：選舉最怕大家說穩贏
年底選戰倒數72天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被認為已經掀起「洋流」，不過長期觀察台灣選舉的日本政治學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，現任台北市長蔣萬安連任「幾乎沒有懸念」。蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會，對於小笠原欣幸的分析，蔣萬安說，「選舉我們最怕大家說沒有問題、穩贏」。
蔣說，所以對他來講，就是持續推動各項的市政建設，戰戰兢兢、毫不大意、一步一腳印、全力以赴。
小笠原欣幸近日接受天下雜誌專訪，其中分析台北市長選情部分，小笠原認為，現任市長蔣萬安連任幾乎沒有懸念，但是重點在蔣萬安跟民進黨參選人沈伯洋的得票率，如果沈伯洋得票率超過45％，就算沒有當選，對民進黨而言已接近實際上的勝利，也有機會拉抬新北和基隆選情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。