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穿防彈背心路跑...國台辦批譁眾取寵 沈伯洋點出矛盾：笑笑就好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨市長參選人沈伯洋回應，國台辦一句話充滿矛盾，就是因為遭到追責，這就是穿防彈背心的理由。記者邱書昱／攝影
民進黨市長參選人沈伯洋回應，國台辦一句話充滿矛盾，就是因為遭到追責，這就是穿防彈背心的理由。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今發布競選歌曲，記者會中被問題國台辦對於他在日本穿防彈背心一事，批評是譁眾取寵、將依法懲治終身追責。沈伯洋回應，國台辦一句話充滿矛盾，就是因為遭到追責，所以這就是穿防彈背心的理由，國台辦講的事情笑笑就好。

2026九合一選舉

沈伯洋日前訪日本東京時，在運動衣下穿防彈背心一事，被大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」，充分暴露其色厲內荏的本質，執迷不悟、冥頑不化，必定難逃國家法律的嚴懲。「我們絕不姑息，將採取一切必要措施，對其依法懲治終身追責」。

沈伯洋回應說，國台辦一句話裡面就自我矛盾，一下說譁眾取寵，問題是現在就是國台辦要對他追責，終身追責就是保護自己的理由，有時候國台辦講的事情就笑笑就好。

另外，媒體問到，近期社群平台有許多沈伯洋、賴清德總統的AI假影片。沈伯洋說，現在AI影片愈來愈氾濫也愈來愈容易製作，因此重點會擺在影片談的內容真假，如果涉及虛假內容，不管是不是利用AI都會由法律團隊來處理。

他自嘲，如果AI拿來搞笑或者醜化，自己本來就不是靠外表取勝，大家笑笑開心就好，還是以本來的法律界限為準作為判斷標準。

國台辦 沈伯洋 路跑 2026九合一選舉 台北市選舉

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