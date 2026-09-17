拚了！柯志恩919大造勢邀蔣萬安站台 沈伯洋同天南下合體賴瑞隆對尬

國民黨高雄市長參選人柯志恩將於19日在鳳山舉辦首場大型造勢，並邀台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川站台；曾喊話蔣萬安辯論的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆同天下午找來台北市長參選人沈伯洋南下助攻，藍綠陣營南北合擊，預期周六將掀起高雄選戰高潮。

柯志恩首場萬人造勢19日下午3時在捷運鳳山西站旁登場，選在高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點，除王金平外，蔣萬安、李四川也站台助陣，形成「北高連線」，柯陣營盼藉重量級藍營人士集結，重新凝聚4年來累積的基層支持力量。

近期沈伯洋在台北掀起「洋流」旋風，賴瑞隆力邀沈伯洋南下，19日下午4時許，沈伯洋將與賴瑞隆出席愛河灣的水樂園活動，當天將由賴帶著沈沿愛河走讀，用「洋流」、「隆捲風」的軟性行程對陣柯志恩的選舉造勢。

賴瑞隆競辦指出，兩位候選人將於下午4點先在五福三路及英雄路口集合，並步行前往愛河灣水樂園，以港灣走讀的方式，感受高雄港灣水岸城市的魅力，也瞭解亞洲新灣區的建設歷程、成果及下一階段的想像，展開雙城交流。