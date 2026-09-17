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盧秀燕：執政黨巨大 在野須聯合

聯合報／ 記者陳敬丰李宗祐／連線報導

針對新任國史館長陳翠蓮日前稱「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號，倡議組成「在野大聯盟」的台中市長盧秀燕昨天表示，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，「稍微念過一點書的都會」。民眾黨前主席柯文哲則表示，二○一四年自己選台北市長的時候就用過了。

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台中市議會昨進行市政總質詢，無黨籍議員林昊佑表示，非常認同盧秀燕「在野大聯盟」的概念，執政黨卻不是這樣，對藍營縣市「卡東卡西」、怪罪地方政府。

盧秀燕說，全世界追求的政治價值是民主，「什麼是民主？一黨獨大就不是民主」，民主要讓人民有不同的選擇，兩黨競爭或多黨競爭，這也是為什麼政治學上鼓勵兩黨制；執政黨若變得巨大，可以由一黨決定法律、預算和各種建設，人民會更弱勢。

盧秀燕指出，政治學一定是鼓勵政黨競爭，比如美國是典型的兩黨制，世界各國大多是兩黨或多黨制；如果要保持多黨制，但執政黨又變得超大，在野黨就必須聯合起來，否則無法競爭，這不是她提出的概念，歐洲、日本都有在野黨組成聯合政府的例子，聯合政府的前身就是在野聯盟。

柯文哲昨在高雄受訪時反問：「陳翠蓮是講黨外大聯盟？還是在野大聯盟？」柯說，民進黨執政以後，一個比較大的變化是過去非政府、非營利組織等的活動能力明顯下降，目前台灣主要政治活動還以政黨為主，因此「黨外大聯盟」這名稱現階段並不適用；若是指「在野大聯盟」，二○一四年自己選台北市長時就用過了。

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