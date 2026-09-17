快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北東區市場經費倍增 引選舉交鋒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北東區市場改建案歷經重新規畫，經費增至十四億元，藍綠陣營昨天針對工程進度與規畫隔空交鋒。聯合報系資料照片
竹北東區市場改建案歷經重新規畫，經費增至十四億元，藍綠陣營昨天針對工程進度與規畫隔空交鋒。聯合報系資料照片

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營質疑民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，推翻竹北東區市場原規畫，致經費倍增且工程空轉四年。竹北市公所回應，前朝容積率規畫過低，經滾動式調整已提高容積，於上月取得建照。對此，楊文科坦言選情挑戰升高，喊話藍營青年深入基層全力拚勝。

2026九合一選舉

竹北東區市場改建案原在竹北前市長何淦銘任內定案，原訂二○二四年九月完工啟用。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠指出，鄭朝方二○二二年底上任後推翻原案、重新設計，經費也從五點五億元增至十四億元，原先準備的建材另行處置，浪費市民一千多萬的納稅錢，並質疑市場改建案因此「空轉四年」。

對此，竹北市公所主秘陳家緯回應，前朝規畫在可使用容積率百分之二四○的條件下僅規畫使用百分之三十、興建一樓半，隨城市發展及需求改變，市公所重新檢討設計，並提高容積使用，盼讓公共空間更符合長期需求。

陳家緯指出，鄭朝方上任後以「不只要做到，更要做好」為原則，重新規畫水岸市集，邀請荷蘭鹿特丹市場設計團隊MVRDV與台灣建築師事務所合作，規畫地下三層、地上五層，結合傳統市場、熟食市集、農創文創展售、親子空間及地下停車場。已成功爭取中央補助近二億，已於上月取得建築執照，後續將依法展開工程招標作業。

面對選戰升溫，楊文科前晚主持國民黨青工會議時坦言，此次縣長選舉面臨前所未有的挑戰，但越是關鍵時刻，越不能先失去信心，選戰不是候選人一個人的事，關鍵在於誰能走進群眾、持續爭取支持。

楊文科也喊話藍營青年，接下來要更深入基層，把政績、理念及對新竹縣未來的主張說清楚，並以「疾風知勁草、路遙知馬力」勉勵青年拿出熱忱、熱血與行動力，一起拚到最後一刻；他並強調黨的決策既已形成，就應團結向前，共同支持徐欣瑩及五合一各級提名同志。

2026九合一選舉 竹北 徐欣瑩 鄭朝方 楊文科 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐欣瑩質疑竹北東區市場延宕 朝方指提升建設品質

張麗善替脫黨斗六市長參選人站台 國民黨：基於府會關係

邱臣遠再追打竹北辯論戰 轟吳旭智閃躲、曾聖凱沒準備好

雲林綠營整合 賴清德親任劉建國競總主委、蘇治芬擔任總督導助攻

相關新聞

花蓮縣長選情加溫 游淑貞、魏嘉賢、張峻政見比拚

花蓮三名縣長參選人昨拚政見，無黨籍魏嘉賢公布首三本「未來存摺」，縣民每年有上萬元額度可用在縣內旅遊、交通及健檢；張峻提「台九線空等紅燈問題改善專案」要導入AI讓交通更順暢；國民黨游淑貞提教育願景，要串連生育、托育、教育到課後照顧，建立不中斷的成長支持體系。

議員選舉泛綠分裂 北市三個選區陷危機

台北市議員選舉激烈，綠營多個選區陷入內部競爭危機，尤其具傳統優勢的中山大同選區，提名四人面臨被停權的陳怡君和被起訴的朱政騏分票。民進黨北市黨部主委吳沛憶昨說，若刻意誤導將循法律途徑追究；朱回擊吳的說法是違反事實的政治操作。

新北市長激戰 藍綠鎖定都更 允翻轉老街區

新北市長選戰白熱化，國民黨參選人李四川昨回防藍營優勢區永和固票，出席敬老義剪義診，對永和高密度人口與老舊社區轉型挑戰，允諾加速都更，並推動捷運中和光復線。民進黨蘇巧慧連兩天深入大票倉板橋掃市場，搶攻搖擺區中間票源，並到土城區談成立都更局等政見，還要推進捷運土城樹林線等地方建設。

電動車承諾待完成 謝國樑：連任續發

基隆市長謝國樑二○二二年參選時提出發放五萬輛電動車政見，在競選看板說如果做不到不連任，昨綠營議員質詢時指出，目前只發約一半喊停，要求市長兌現承諾，如果十一月廿七日卸任前做不到，應負責任地退出連任選舉。謝國樑回應，他相信自己能連任，明年會編追加預算延續這項政策。

盧秀燕：執政黨巨大 在野須聯合

針對新任國史館長陳翠蓮日前稱「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號，倡議組成「在野大聯盟」的台中市長盧秀燕昨天表示，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，「稍微念過一點書的都會」。民眾黨前主席柯文哲則表示，二○一四年自己選台北市長的時候就用過了。

竹北東區市場經費倍增 引選舉交鋒

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營質疑民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，推翻竹北東區市場原規畫，致經費倍增且工程空轉四年。竹北市公所回應，前朝容積率規畫過低，經滾動式調整已提高容積，於上月取得建照。對此，楊文科坦言選情挑戰升高，喊話藍營青年深入基層全力拚勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。