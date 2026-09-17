竹北東區市場經費倍增 引選舉交鋒

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營質疑民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，推翻竹北東區市場原規畫，致經費倍增且工程空轉四年。竹北市公所回應，前朝容積率規畫過低，經滾動式調整已提高容積，於上月取得建照。對此，楊文科坦言選情挑戰升高，喊話藍營青年深入基層全力拚勝。

竹北東區市場改建案原在竹北前市長何淦銘任內定案，原訂二○二四年九月完工啟用。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠指出，鄭朝方二○二二年底上任後推翻原案、重新設計，經費也從五點五億元增至十四億元，原先準備的建材另行處置，浪費市民一千多萬的納稅錢，並質疑市場改建案因此「空轉四年」。

對此，竹北市公所主秘陳家緯回應，前朝規畫在可使用容積率百分之二四○的條件下僅規畫使用百分之三十、興建一樓半，隨城市發展及需求改變，市公所重新檢討設計，並提高容積使用，盼讓公共空間更符合長期需求。

陳家緯指出，鄭朝方上任後以「不只要做到，更要做好」為原則，重新規畫水岸市集，邀請荷蘭鹿特丹市場設計團隊MVRDV與台灣建築師事務所合作，規畫地下三層、地上五層，結合傳統市場、熟食市集、農創文創展售、親子空間及地下停車場。已成功爭取中央補助近二億，已於上月取得建築執照，後續將依法展開工程招標作業。

面對選戰升溫，楊文科前晚主持國民黨青工會議時坦言，此次縣長選舉面臨前所未有的挑戰，但越是關鍵時刻，越不能先失去信心，選戰不是候選人一個人的事，關鍵在於誰能走進群眾、持續爭取支持。

楊文科也喊話藍營青年，接下來要更深入基層，把政績、理念及對新竹縣未來的主張說清楚，並以「疾風知勁草、路遙知馬力」勉勵青年拿出熱忱、熱血與行動力，一起拚到最後一刻；他並強調黨的決策既已形成，就應團結向前，共同支持徐欣瑩及五合一各級提名同志。