新北市長激戰 藍綠鎖定都更 允翻轉老街區

新北市長選戰白熱化，國民黨參選人李四川昨回防藍營優勢區永和固票，出席敬老義剪義診，對永和高密度人口與老舊社區轉型挑戰，允諾加速都更，並推動捷運中和光復線。民進黨蘇巧慧連兩天深入大票倉板橋掃市場，搶攻搖擺區中間票源，並到土城區談成立都更局等政見，還要推進捷運土城樹林線等地方建設。

新北幅員遼闊，藍綠各有優勢區。李四川參加永和公益活動，與長者溫馨互動，挽袖為長輩搥背按摩，永和地狹人稠，面臨人屋雙老壓力，都更議題是重中之重，將透過簡政便民措施與政策誘因，公私協力加速翻轉老街區。

除固守市區，李四川也跨入原民區出席與山原議員參選人何應明烏來聯合競總成立，族人熱情相挺，李穿原民服飾博感情。他說，會落實「四大原力」政見，加速興建原民專屬社宅、設置原民青創基地、設置新北原住民族文化園區，提高全國原住民族運動會選手及教練獎勵金。

板橋人口逾五十五萬，是兵家必爭之地。蘇巧慧連兩天到板橋傳統市場掃街，隨後也出席土城德興宮二二三周年團拜。她說，除加速捷運土城樹林線進度，會讓國道三號增設金城交流道如期完成，更要加速擘畫土城司法園區，推動園區內親子特色森林公園等休閒空間。

昨逢市政總質詢最後一天，民進黨議員周雅玲問市長侯友宜是否在十月四日定期會結束後啟動輔選模式？侯表示，距任期結束約一百天，市政最優先，若參加選舉相關活動會按規定請假。

民進黨臉書發文批李四川是惡霸家族，藍營議員林國春、呂家愷昨還擊，控訴蘇巧慧與父親蘇貞昌鴨霸事蹟。林指，蘇貞昌任台北縣長時，在北市住家失竊一八四萬現金及兩本護照，刻意隱瞞現金一事，謊報護照失竊地在縣長官邸，指責警察偵辦不力，害基層警被處分。蘇巧慧回應，此事已澄清多次，希望選戰回歸參選人特質、政見比較。