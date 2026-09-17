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為張啓楷催票 柯文哲喊話4萬青年「返嘉」
嘉市長年底選戰聚焦藍白合力拚綠營，民眾黨前主席柯文哲昨陪黨籍參選人張啓楷掃街，柯說，外地工作求學青年是否返鄉投票，將重大影響選舉結果；民進黨參選人王美惠昨為她團隊首席顧問、無黨議員黃敏修成立競總站台，她喊話，未來市政推動需不同黨派人才參與。
柯文哲連五天進駐嘉市輔選，昨第三日，張啓楷說，這幾天安排車隊掃街，並走訪南田市場、東市場等地，晚間另安排直播及競選會報，因依掌握的民調，自己在年輕族群較具優勢，如果外地年輕選票能返鄉，「可贏一萬票以上」，因此柯文哲這次連日輔選，其中一項重要任務就是催出年輕選票，也呼籲支持者提前訂票返鄉。柯說，嘉市北漂、南漂工作求學的年輕人約四萬人，這批選民是否返鄉投票，將是選戰最後階段的重要因素。
另外，王美惠競總主委莊國輝也出任黃敏修競選總部榮譽主委，昨黃敏修在垂楊路成立競選總部，包括嘉縣長翁章梁、民進黨地方選舉雲嘉南區總督導陳明文等站台，場面盛大；陳明文說，「王美惠當選市長，黃敏修不會是陽春議員」。
王美惠說，黃敏修有土木專業背景，議會問政服務受肯定，未來市政推動需不同黨派人才參與，且幸福永續城市是發展長遠目標，希望未來與議會以合作取代對抗，攜手打拚。
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