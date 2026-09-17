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雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
民進黨黨主席賴清德（前中）昨宣布擔任雲林縣長參選人劉建國（前右）競總主委，前縣長蘇治芬（前左）任總督導。記者黃仲裕／攝影
民進黨黨主席賴清德（前中）昨宣布擔任雲林縣長參選人劉建國（前右）競總主委，前縣長蘇治芬（前左）任總督導。記者黃仲裕／攝影

雲林年底縣長選舉藍綠對決升溫，民進黨行動中常會昨到雲林舉辦，賴清德總統宣布將任參選人劉建國的競選總部主委、前縣長蘇治芬當總督導，展現綠營大團結；蘇、劉更炮火對準縣長張麗善，批雲林發展腳步落後，劉建國也說「這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役」。

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張麗善回應，感謝賴清德總統過去曾在公開場合肯定她的施政表現，自己任內持續推動農工商科技城布局、擘畫雲林未來發展，且民進黨過去在雲林執政十四年間，財政紀律曾多次遭監察院或審計部提出糾正，她逐步從二二七億元的負債還到現在剩一一○億元，也撕掉雲林又老又窮的標籤，應是有目共睹。

地方傳聞劉建國與蘇治芬不合已久，劉獲黨提名時曾說將邀蘇當團隊重要角色，但上周蘇治芬稱尚未接到劉建國邀請進駐選舉團隊，昨確定蘇治芬出任總督導，她受訪說，是賴總統、民進黨地方選舉雲嘉南區總督導陳明文協調。

民進黨行動中常會昨移師麥寮鄉，助攻選情，賴清德表示，這幾年雲林許多中央重大建設，都是蘇治芬、劉建國爭取，張家在雲林勢力龐大，掌握了縣府、縣議會、農會、漁會，也掌握全國的農漁會，「但是你想想看，雲林的重大建設他們有出過力嗎？沒有」，「雲林是大家的雲林，不是張家的雲林」。

「張家的強項是過度美化自己」，蘇治芬致詞時質疑，前縣長李進勇任內爭取的台西綠能園區在張麗善上任後退回，高鐵站旁九公頃土地由展覽會館等用途改作環保局辦公大樓，未能發揮土地帶動產業及人流的效益。

劉建國以「感謝為雲林打拚數十年，奠定很好的根基」來介紹蘇治芬，他也說，這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役，他承諾一定會做一個清廉、透明的縣長，找回雲林尊嚴與未來。

另，國民黨參選人張嘉郡昨宣布由中華民國工商建設研究會長歐宗岳出任青年團長，並同步發表競選小物。匹克球拍組納入競選小物，她說，呼應自己「一鄉鎮一座匹克球館」的政見，希望讓雲林孩子到長輩，都能擁有適合運動的空間，並將全民運動的理念帶進日常。

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