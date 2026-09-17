泛綠分裂 北市三個選區陷危機

台北市議員選舉激烈，綠營多個選區陷入內部競爭危機，尤其具傳統優勢的中山大同選區，提名四人面臨被停權的陳怡君和被起訴的朱政騏分票。民進黨北市黨部主委吳沛憶昨說，若刻意誤導將循法律途徑追究；朱回擊吳的說法是違反事實的政治操作。

中山大同選區綠營現任議員陳怡君因涉詐領助理費遭停權，另有朱政騏涉共諜案遭起訴，兩人都以無黨參選，但日前疑似被發現競選看板、旗幟保留黨徽，甚至放上市長參選人沈伯洋相片，對民進黨提名的林亮君、顏若芳及林子揚、賴俊翰造成壓力。

除中山大同，民進黨在士林北投及大安文山選區也現分裂。士林、北投提名五席現任議員，但原也是黨員的後港里長紀建漢退黨以無黨參選；大安文山區華興里長陳峙穎退黨改披時代力量戰袍參選，其他選區也有泛綠或第三勢力角逐，衝擊整體選情。

賴俊翰昨成立競選總部，沈伯洋、吳沛憶等人到場力挺。賴俊翰坦言，新人知名度不夠，加上沒有現任優勢，會比較危險。

沈伯洋表示，會全力輔選中山大同四席全壘打；吳沛憶說，大同中山選區沒有分票空間，若有其他參選人讓選民誤導是民進黨提名，造成選票流失就會非常危險，未被提名卻使用黨徽一定會採取法律途徑。

對於吳的說法，朱政騏表示，直轄市議員選舉的輔選及管轄權在中央黨部，吳卻多次越俎代庖，以非事實的政治操作攻擊，希望選舉回歸正軌。