選情加溫 花蓮縣長戰 游淑貞、魏嘉賢、張峻政見比拚

花蓮三名縣長參選人昨拚政見，無黨籍魏嘉賢公布首三本「未來存摺」，縣民每年有上萬元額度可用在縣內旅遊、交通及健檢；張峻提「台九線空等紅燈問題改善專案」要導入AI讓交通更順暢；國民黨游淑貞提教育願景，要串連生育、托育、教育到課後照顧，建立不中斷的成長支持體系。

魏嘉賢昨提出全縣適用、不分齡的「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」，旅遊金可用於縣內旅宿，交通行動金搭車、船、飛機都能折抵，每人每年三千六百元；身心健檢金三千六百到六千元，都不影響既有福利補助。

魏嘉賢說，財源來自財劃法修正後歲入增加，「未來存摺」是記額度非領現金，全數共十二本存摺加起來，花蓮人從出生到老上看一五○萬元。

無黨籍張峻接獲民眾反映行經台九線時常遇到支線沒人也沒車，主線道仍需等完紅燈，且號誌連鎖性不佳，往往「一路停一路等」，提出「台九線空等紅燈問題改善專案」。

改善專案是盤點車流量，導入AI影像或車流偵測，區分尖、離峰時段，低流量支線採感應式放行；改善專案以安全為最高原則，並依合法速限規畫，讓幹道可以連續綠燈減少不必要停等。

國民黨游淑貞提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」四大教育戰略，包括提供就學準備金、優化課後照顧、強化AI、雙語學習，也要增額配置校務專責人力，改善學習與通學環境。

游淑貞表示，當選後將建立零到十八歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源，讓每個花蓮孩子都有更穩定成長與學習環境。

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢昨天提出「未來存摺」政見，公布首波三本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影