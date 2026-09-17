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選情加溫 花蓮縣長戰 游淑貞、魏嘉賢、張峻政見比拚

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
花蓮縣長參選人游淑貞主張建立零歲到十八歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源。聯合報系資料照
花蓮縣長參選人游淑貞主張建立零歲到十八歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源。聯合報系資料照

花蓮三名縣長參選人昨拚政見，無黨籍魏嘉賢公布首三本「未來存摺」，縣民每年有上萬元額度可用在縣內旅遊、交通及健檢；張峻提「台九線空等紅燈問題改善專案」要導入AI讓交通更順暢；國民黨游淑貞提教育願景，要串連生育、托育、教育到課後照顧，建立不中斷的成長支持體系。

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魏嘉賢昨提出全縣適用、不分齡的「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」，旅遊金可用於縣內旅宿，交通行動金搭車、船、飛機都能折抵，每人每年三千六百元；身心健檢金三千六百到六千元，都不影響既有福利補助。

魏嘉賢說，財源來自財劃法修正後歲入增加，「未來存摺」是記額度非領現金，全數共十二本存摺加起來，花蓮人從出生到老上看一五○萬元。

無黨籍張峻接獲民眾反映行經台九線時常遇到支線沒人也沒車，主線道仍需等完紅燈，且號誌連鎖性不佳，往往「一路停一路等」，提出「台九線空等紅燈問題改善專案」。

改善專案是盤點車流量，導入AI影像或車流偵測，區分尖、離峰時段，低流量支線採感應式放行；改善專案以安全為最高原則，並依合法速限規畫，讓幹道可以連續綠燈減少不必要停等。

國民黨游淑貞提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」四大教育戰略，包括提供就學準備金、優化課後照顧、強化AI、雙語學習，也要增額配置校務專責人力，改善學習與通學環境。

游淑貞表示，當選後將建立零到十八歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源，讓每個花蓮孩子都有更穩定成長與學習環境。

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢昨天提出「未來存摺」政見，公布首波三本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢昨天提出「未來存摺」政見，公布首波三本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長張峻提出「台九線空等紅燈問題改善專案」，要導入AI偵測，減少不必要停等。圖／張峻服務處提供
無黨籍花蓮縣長張峻提出「台九線空等紅燈問題改善專案」，要導入AI偵測，減少不必要停等。圖／張峻服務處提供

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