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因挺江啟臣 民進黨中市黨部開會通過開除創黨元老、前立委林豐喜黨籍
民進黨台中市黨部今晚開執評委會議，全數通過開除創黨元老、前立委林豐喜和參選市議員林鈺梅的黨籍；市黨部主委許木桂表示，林鈺梅未經提名違紀參選，林豐喜為非黨籍台中市長參選人江啟臣違紀助選，執委會投票決議開除，評委會全數通過開除2人黨籍，將再送黨中央評議委員會開會決議。
林鈺梅參選台中市第五選區潭子、大雅、神岡市議員，黨內初選輸給陳映辰，她認為電話民調不公，宣布脫黨參選，8月28日提出退黨申請書； 林豐喜日前在國民黨台中市長參選人江啟臣記者會中，出任江的海龍後援會顧問團團長。
許木桂說，林鈺梅雖申請退黨，因未經提名違紀參選，黨部今晚召開執委會及評委會，17名執委有14人出席，全數通過開除其黨籍，再後送評委會，評委會9名委員，7人出席，也全數通過開除她的黨籍；林豐喜為非黨籍參選人違紀助選，執委會14人出席，13人同意開除其黨籍，其中1人沒有舉手投票也未反對，評委會7人全數通過開除林豐喜黨籍。
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