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遭檢舉冒用民進黨身分參選 朱政騏發聲明嗆吳沛憶：綠色非民進黨專利

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員參選人朱政騏因捲入共諜案遭起訴，被民進黨開除黨籍改用無黨籍參選，但近日卻疑遭民進黨支持者檢舉冒用黨徽參選，黨部主委吳沛憶更稱不排除走法律途徑。朱今反嗆，因為穿一件綠背心就不斷遭攻擊，綠色不是哪一個政黨的專利。圖／朱政騏提供
議員參選人朱政騏因捲入共諜案遭起訴，被民進黨開除黨籍改用無黨籍參選，但近日卻疑遭民進黨支持者檢舉冒用黨徽參選，黨部主委吳沛憶更稱不排除走法律途徑。朱今反嗆，因為穿一件綠背心就不斷遭攻擊，綠色不是哪一個政黨的專利。圖／朱政騏提供

議員參選人朱政騏因捲入共諜案遭起訴，被民進黨開除黨籍改用無黨籍參選，但近日卻疑遭民進黨支持者檢舉冒用黨徽參選，黨部主委吳沛憶更稱不排除走法律途徑。朱今反嗆，因為穿一件綠背心就不斷遭攻擊，綠色不是哪一個政黨的專利，且直轄市議員選舉提名及輔選制度是黨中央規範，籲吳不要在越俎代庖，已違反選罷法。

2026九合一選舉

朱政騏指出，直轄市議員選舉的提名及輔選制度自有民進黨中央黨部相關規範，吳沛憶身為台北市黨部主委，卻多次針對他個人公開發言，以「違紀參選」等說法點名攻擊，此舉已違反「公職人員選舉罷免法」，呼籲吳適可而止，讓選舉回歸政策與候選人本身的比較。

朱政騏強調，自己2008年加入民進黨時，正是民進黨失去中央執政權，立法院僅剩27席極為艱困的時期，當時他正在台大博士班就讀，也在浩然基金會工作，最後選擇離開原有工作，進入民進黨台北市黨部從宣傳組組長做起，理由很單純，就是盼「台灣不能再回到一黨獨大的時代，需要一個本土政黨作為制衡力量。」

朱說，他在民進黨最艱苦的時候選擇加入，並非聲勢好才靠過來，現在卻因為穿著一件綠色背心，就不斷遭到攻擊，甚至有人反覆強調「一定要投民進黨正式提名的人」，並將此稱為搶救民進黨，無法認同，民進黨要「六都全壘打」，首先以市長為重，他舉例，2014年民進黨台北市議員全壘打但市長從缺，只能支持柯文哲，反而2018、2022連續兩屆，中山大同的民進黨議員雖沒有全壘打，但是多一位時代力量、無黨籍盟友衝刺，結果民進黨市長候選人姚文智和陳時中，都在中山大同拿到最好的成績。

「民進黨的支持者，從來就不只等於民進黨的黨員。」朱政騏表示，有很多人跟他一樣，愛台灣、支持本土價值，也可能支持民進黨，但沒有一張民進黨黨證，綠色是本土、進步的顏色，不是哪一個政黨的專利，人民才是頭家，民主才是真理，台灣是台灣人的台灣，民進黨，也是台灣的民進黨。

2026九合一選舉 朱政騏 吳沛憶 台北市選舉

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