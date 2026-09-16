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陳培瑜、卓冠廷跨區站台 力挺宜蘭縣長參選人林國漳：贏得勝利
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「宜蘭好主漳」政見說明會今晚在宜蘭市登場，邀請立委陳培瑜、新北市議員卓冠廷站台力挺，宜蘭市長參選人韓瑩、縣議員參選人陳漢澤、游國連、林麗與前市長江聰淵、縣黨部主委邱嘉進等宜蘭隊黨公職齊聚一堂，展現團結氣勢，誓言用政見與願景迎戰抹黑。
活動吸引近500位鄉親相挺，林國漳表示，家族世代定居宜蘭，三十年來在這片土地上深耕，絕對不是選舉才搬回宜蘭，更不像對手不斷抹黑、敗壞選風，一路走來堅持用具體的政見向大家報告願景。
他的政策願景，包括透過治水與植樹政策，讓宜蘭不再淹水、讓鄉親都能喝到乾淨的水；推動農漁業與觀光升級，留住外地遊客；爭取高科技研發中心進駐，給青年朋友更多在宜蘭發展的機會；落實跨月不歸零的智慧敬老卡與全齡社福照顧。
立委陳培瑜火力全開，猛烈抨擊國民黨對手吳宗憲在立法院配合黨意，刪減凍結預算，甚至把宜蘭貶低為「小地方」缺乏在地認同，她也痛批藍白立委在國會霸凌杯葛，唯有具備法律專業、在地深耕的林國漳才是能夠照顧宜蘭的全民縣長。
新北市議員卓冠廷痛批吳宗憲不僅選風敗壞、只會抹黑，宜蘭過去由無數民主前輩累積令人驕傲的光榮感，絕對不能讓這樣的人拉低水準；他也力薦昔日最佳戰友、市長參選人韓瑩，呼籲鄉親把她當女兒疼惜，拉票翻轉宜蘭。
縣黨部主委邱嘉進左打藍營縣長參選人吳宗憲，右批市長陳美玲為了自身選舉打壓韓瑩，行政逼迫里長不能支持韓瑩，連要出借牆面掛看板都遭到關切，但林國漳與韓瑩的意志堅定，不被暗黑勢力打敗。
韓瑩強調，宜蘭未來不能再等四年，縣政需要林國漳務實藍圖，宜蘭市也需要她帶入國際觀與創新活力；前宜蘭市長江聰淵稱讚林國漳是最能帶領宜蘭大步向前的好人選，肯定韓瑩具備國際視野，能為宜蘭市注入全新活力。全場士氣高昂，宣示改變宜蘭、找回光榮感。
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