宜蘭縣長參選人吳宗憲拜會台北市議會 「宜蘭子弟」議長戴錫欽力挺

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天下午拜會台北市議會，受到議長戴錫欽及黨團議員熱情接待，吳宗憲表示，先前「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安已兩度到宜蘭為他站台，如今從台北市政府到市議會都對北宜合作展現高度支持，讓他深刻感受北宜之間緊密的情感與深厚合作基礎，雙方就未來合作方向凝聚具體共識。

今參訪出席者不僅包括本身就是「宜蘭人」的戴錫欽議長，還有汪志冰、鍾沛君、林杏兒、秦慧珠、徐弘庭、張斯綱、李柏毅、詹為元等多位議員。

今年3月吳宗憲提出「宜蘭線＋1」戰略，希望未來走向「北北基桃宜」縣市共享，近期他不斷拜訪周邊縣市首長及議會，將願景轉化為具體的政策對接，落實合作，把舞台做大、讓優勢相乘，讓宜蘭與台北都能獲得更多發展機會。

對於「北北基桃宜」合作理念，議長戴錫欽及議員們都表達認同，雙方也針對未來合作方向凝聚共識，除了推動宜蘭納入TPASS一卡制、跨域托育補助等政策對接，更要進一步深化產業合作，讓區域合作從生活服務延伸到產業發展。

吳宗憲說，台北腹地有限，宜蘭則具有土地優勢與優秀人才，因此他主張推動「北宜雙科聯動」，讓北士科與宜科成為最佳拍檔，將台北的AI與科技產業鏈延伸到宜蘭，讓更多高價值、低污染的產業落地茁壯，期許未來宜蘭囡仔能多一個選擇，不必漂泊在外，也能在家鄉找到高薪工作，也吸引更多優秀的外地人才來到宜蘭。

吳宗憲感謝大家願意協助推動合作，在交流過程中，議長及議員也關心選情，期盼年底團結拚勝選，讓「北北基桃宜」能延續國民黨執政，力拚議會過半，未來從縣市政府到議會站在同一陣線，為宜蘭與台北開創更大發展空間。