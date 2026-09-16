快訊

火焰竄天！北市中正區民宅驚傳火警 台大醫院也聞到刺鼻煙味

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣長參選人吳宗憲拜會台北市議會 「宜蘭子弟」議長戴錫欽力挺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人吳宗憲今天拜會台北市議會，受到議長戴錫欽及黨團議員熱情接待。先前「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安已兩度到宜蘭站台，如今從台北市政府到市議會都對北宜合作展現高度支持。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣長參選人吳宗憲今天拜會台北市議會，受到議長戴錫欽及黨團議員熱情接待。先前「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安已兩度到宜蘭站台，如今從台北市政府到市議會都對北宜合作展現高度支持。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天下午拜會台北市議會，受到議長戴錫欽及黨團議員熱情接待，吳宗憲表示，先前「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安已兩度到宜蘭為他站台，如今從台北市政府到市議會都對北宜合作展現高度支持，讓他深刻感受北宜之間緊密的情感與深厚合作基礎，雙方就未來合作方向凝聚具體共識。

2026九合一選舉

今參訪出席者不僅包括本身就是「宜蘭人」的戴錫欽議長，還有汪志冰、鍾沛君、林杏兒、秦慧珠、徐弘庭、張斯綱、李柏毅、詹為元等多位議員。

今年3月吳宗憲提出「宜蘭線＋1」戰略，希望未來走向「北北基桃宜」縣市共享，近期他不斷拜訪周邊縣市首長及議會，將願景轉化為具體的政策對接，落實合作，把舞台做大、讓優勢相乘，讓宜蘭與台北都能獲得更多發展機會。

對於「北北基桃宜」合作理念，議長戴錫欽及議員們都表達認同，雙方也針對未來合作方向凝聚共識，除了推動宜蘭納入TPASS一卡制、跨域托育補助等政策對接，更要進一步深化產業合作，讓區域合作從生活服務延伸到產業發展。

吳宗憲說，台北腹地有限，宜蘭則具有土地優勢與優秀人才，因此他主張推動「北宜雙科聯動」，讓北士科與宜科成為最佳拍檔，將台北的AI與科技產業鏈延伸到宜蘭，讓更多高價值、低污染的產業落地茁壯，期許未來宜蘭囡仔能多一個選擇，不必漂泊在外，也能在家鄉找到高薪工作，也吸引更多優秀的外地人才來到宜蘭。

吳宗憲感謝大家願意協助推動合作，在交流過程中，議長及議員也關心選情，期盼年底團結拚勝選，讓「北北基桃宜」能延續國民黨執政，力拚議會過半，未來從縣市政府到議會站在同一陣線，為宜蘭與台北開創更大發展空間。

戴錫欽 宜蘭 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北、宜聯手 吳宗憲訪北市議會喊「北北基桃宜」Mega City

張麗善替脫黨斗六市長參選人站台 國民黨：基於府會關係

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

小店永豐計畫／跟著勝美市集，走進產地感受小農對土地的友善誠意

相關新聞

遭檢舉冒用民進黨身分參選 朱政騏發聲明嗆吳沛憶：綠色非民進黨專利

議員參選人朱政騏因捲入共諜案遭起訴，被民進黨開除黨籍改用無黨籍參選，但近日卻疑遭民進黨支持者檢舉冒用黨徽參選，黨部主委吳沛憶更稱不排除走法律途徑。朱今反嗆，因為穿一件綠背心就不斷遭攻擊，綠色不是哪一個政黨的專利，且直轄市議員選舉提名及輔選制度是黨中央規範，籲吳不要在越俎代庖，已違反選罷法。

推「洋流慧拗旅行團」 韋淳祐：同批人換不同夜市不叫破圈，是繞圈

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨到公館夜市掃街拜票，現場湧入不少人潮，被稱是「洋流」破圈。風向株式會社成員韋淳祐今大酸，同一批人，換不同的夜市，「這不叫破圈，這叫繞圈」，他也宣布推出「洋流慧拗旅行團」行程，「大罷免2.0，尊榮啟航，一路串連蘇巧慧家族的美好回憶。」

學者認為民進黨不樂見雙城順利 「不封殺」大陸官員才意外

雙城論壇預計12月舉辦，陸委會二度封殺雙城籌辦的踩線團層級。國民黨議員秦慧珠認為，意料中事；學者也認為，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，應說「不封殺」才是意外。今年選舉年，雙城議題影響北市長選舉？藍營認為，蔣沈多次談雙城各有不同論述，「選民就是各取所需」對選情影響不大。

賴清德、蘇治芬、劉建國砲火齊轟 她反酸：綠雲林執政14年做了什麼

民進黨行動中常會今天移師雲林舉行，賴清德總統親自宣布擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，前縣長蘇治芬擔任總督導，展現綠營整合氣勢。賴清德、蘇治芬及劉建國三人砲口一致，批評張麗善執政8年雲林發展腳步緩慢；張麗善則反問，民進黨過去在雲林執政14年「做了什麼」，強調施政成果有目共睹，鄉親的眼睛是雪亮的。

【專家之眼】投票前做好功課 利用AI選賢與能

距離年底地方選舉只剩兩個多月，街頭旗幟一支支插起，造勢場的音響也開始試音。多數選民要在同一天圈選縣市長、議員、鄉鎮市長到村里長，數十個名字擠在幾張選票上。真正能掌握的資訊，卻往往只有路口看板的一張照片、幾個字的口號，以及親友群組裡轉來轉去的幾則影片。

9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳質疑，有沒有在台北生活過？知不知道內科上班族的通勤狀況？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。