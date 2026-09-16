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推「洋流慧拗旅行團」 韋淳祐：同批人換不同夜市不叫破圈，是繞圈

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
風向株式會社成員韋淳祐今大酸，同一批人，換不同的夜市，「這不叫破圈，這叫繞圈」，他也宣布推出「洋流慧拗旅行團」行程，「大罷免2.0，尊榮啟航，一路串連蘇巧慧家族的美好回憶。」圖／擷取自風向123事
風向株式會社成員韋淳祐今大酸，同一批人，換不同的夜市，「這不叫破圈，這叫繞圈」，他也宣布推出「洋流慧拗旅行團」行程，「大罷免2.0，尊榮啟航，一路串連蘇巧慧家族的美好回憶。」圖／擷取自風向123事

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨到公館夜市掃街拜票，現場湧入不少人潮，被稱是「洋流」破圈。風向株式會社成員韋淳祐今大酸，同一批人，換不同的夜市，「這不叫破圈，這叫繞圈」，他也宣布推出「洋流慧拗旅行團」行程，「大罷免2.0，尊榮啟航，一路串連蘇巧慧家族的美好回憶。」

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韋淳祐指出，最近民進黨跟沈伯洋團隊很熱衷「洋流」。夜市、市場、宮廟，同一批人來來去去，陣容跟大罷免那時候一模一樣，堪比一個豪華旅遊團。同一批人，換不同的夜市，這不叫破圈，這叫繞圈。繞得夠多圈，看起來就像洋流。

韋淳祐說，既然「洋流」宣傳得像無所不能，他建議別浪費，去幫一下新北市長候選人蘇巧慧。由沈伯洋親自帶團，組一個「洋流慧拗旅行團」。這可能是全台最難成團的行程：限量一席，指定團員。

韋淳祐說，第一站是淡江大橋機車道。堪比東方百慕達，行政院前院長蘇貞昌匠心打造的人生跑馬燈。精心安排，生死一線，限量席次，一次一台。機車騎士抗議幾次，蘇巧慧就靜默陪同幾次，相信洋流在此吶喊助威，騎士一定法喜充滿，選票加滿，「前提是騎得過去。」

韋淳祐說，第二站是蘇巧純國發基金遺址。妹妹蘇巧純狂拿1999.9萬投資的夢幻現場。不用避諱，姊姊在立法院，爸爸當年在行政院。利益衝突迴避法怎麼繞？「慧拗媽媽」現場教學，三分鐘學會，終身受用。相信洋流在此，一定能讓全民了解理財與投胎的關聯。

第三站是新北捷運工地，韋淳祐說，坐擁淡海輕軌，俯瞰三鶯線，賴清德嚴選，狂砍捷運預算54.1億元，把工地變絕景，一砍就是一年，錯過再等明年。壓軸登場「蘇巧慧現場表演賴政府讀稿機」，相信洋流在工地現場，一定能讓新北市民看清楚，交通部砍預算，是交通部的決定；不去爭取，是蘇巧慧的決定。中央給的藉口，她背得比自己的政見還熟。

韋淳祐酸，以上三站都是蘇巧慧家族的經典名場面，洋流不去可惜。相信組成「洋流慧拗旅行團」必定能化解目前蘇巧慧選舉的尷尬。因為化解尷尬最好的方法，就是兩個尷尬站在一起，這樣就分不出誰比較尷尬。

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