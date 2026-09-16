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沈伯洋提交通政策 北市：多數內容市府已執行

中央社／ 台北16日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。 中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋。 中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表4大交通政策，包括公車安全改革等。北市交通局表示，多數內容市府已執行，樂見沈伯洋肯定施政方向，但已實現項目須在事實基礎上討論。

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沈伯洋今天在民進黨中央黨部召開記者會，發表綠色通勤交通政策，提出通學區共同標準、公車安全改革、自行車通勤路網、TPASS納入共享電動機車等4大政見。

台北市交通局發布新聞稿表示，多數內容市府已執行，包括通學區、公有路外停車場開放共享機車等，已實現進度超過沈伯洋設定目標，樂見他肯定市府現行方向與成果，但已經在做或實現的項目，得在事實基礎上討論。

通學安全方面，交通局表示，自112年起推動「台北交通安心行」，去年實現A1交通事故死亡人數創歷年最低、6都每10萬人口A1死亡率最低。4年內完成改善全市280所高中職以下學校周邊行人環境，奠定改造為通學區的基礎。

交通局指出，114年起市府推動「通學區」，透過車道縮減、路口縮小、減速標線、行人庇護島、行穿線退縮等措施，改善學童上下學環境；預計115年再規劃27所國小通學區。

公車安全部分，交通局說，已從駕駛人力、車輛科技、道路環境、業者管理及制度面改善，包括駕駛長每人每月加薪8000元，納入經常性給與；3384輛公車完成安裝ADAS先進駕駛輔助系統、推動主動式車門安全系統及起駛盲區警示等設備；從駕駛實際需求檢討公車站區，延長站區紅線、改善進出站空間等。

交通局也指出，北市YouBike目前有1794個站點、2萬7629輛車，市區平均每150至200公尺就有1站，累計騎乘次數將突破5億人次，並持續改善自行車路網，包括八橫八縱自行車道斷點、公車候車區，以及利用河濱自行車道串聯雙北通勤路廊等。

針對跨基隆河自行車橋，市府於113年已研究，其涉及橋墩及道路空間，可能須遷移自來水輸水管及台電供電管線，施工期間需封閉2車道2年以上，恐衝擊內湖交通，須審慎評估。

至於將共享機車納入TPASS，由於TPASS涉及中央補助制度、公共運輸定位及全國一致性問題，非北市單方面可決定。

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