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賴清德、劉建國砲火齊轟 她反酸：民進黨雲林執政14年做了什麼

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，執政8年成績有目共睹。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，執政8年成績有目共睹。記者陳雅玲／攝影

民進黨行動中常會今天移師雲林舉行，賴清德總統親自宣布擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，前縣長蘇治芬擔任總督導，展現綠營整合氣勢。賴清德、蘇治芬及劉建國三人砲口一致，批評張麗善執政8年雲林發展腳步緩慢；張麗善則反問，民進黨過去在雲林執政14年「做了什麼」，強調施政成果有目共睹，鄉親的眼睛是雪亮的。

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蘇治芬、劉建國今天在行動中常會上批評張麗善執政後，雲林近10年「原地踏步、進步緩慢」，並指張家的強項是「過度美化自己」。賴清德則表示，近年雲林多項中央重大建設，都是蘇治芬、劉建國爭取，並以張家在雲林的政治影響力為例，直指「掌握了縣政府、掌握了縣議會、掌握了農會、掌握了漁會，也掌握全國的農漁會，但是你想想看，雲林縣的重大建設他們有出過力嗎？沒有。」

面對綠營猛攻，張麗善回應時先提到，感謝賴清德總統過去曾在公開場合肯定她的施政表現。她說，這幾年縣府團隊突破以往，獲得許多國內外獎項與肯定，財政紀律也逐步健全。

張麗善指出，民進黨過去在雲林執政14年間，財政紀律曾多次遭監察院或審計部提出糾正，舉債比例一度達49.87%的上限；她上任後則逐步降低負債，從227億的負債，還到現在剩下110億的負債，在整個治理縣政當中應該是有目共睹的，也撕掉雲林又老又窮的標籤。

張麗善說，自己任內持續推動農工商科技城布局，擘劃雲林未來發展這8年來都非常努力在做，民眾的眼睛是雪亮的，都可以來做比較。以前民進黨執政的這14年，跟我現在執政這8年，我想「凡走過必留痕跡」，我們每一個擔任縣長的人，都要有承擔責任的毅力跟堅持。

她強調，她對縣政的努力不只是減債，還有置產，不但沒有賣任何的一塊地，還買了國有財產局的這個土地啦，在整個理財的帷幄運籌當中，她真的是非常善盡責任。

她也反問民進黨，「過去在雲林執政14年做了什麼？」她再再都思考怎麼樣讓雲林真正能夠起飛、能夠翻轉、能夠改變，她的用心，鄉親應該都看得見。

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