【專家之眼】投票前做好功課 利用AI選賢與能

距離年底地方選舉只剩兩個多月，街頭旗幟一支支插起，造勢場的音響也開始試音。多數選民要在同一天圈選縣市長、議員、鄉鎮市長到村里長，數十個名字擠在幾張選票上。真正能掌握的資訊，卻往往只有路口看板的一張照片、幾個字的口號，以及親友群組裡轉來轉去的幾則影片。

台灣的投票行為長期被兩股力量牽著走，一股是政黨標籤，圈選前想的不是政見內容，而是「他是我們這邊的」。另一股是人情網路，宗親會的一頓飯、里長的一句引薦、婚喪喜慶場合遞來的一張名片，都會在指尖猶豫的那一刻發揮作用。這些都是人之常情，卻使選賢與能悄悄變成選顏色與選熟人。四年一次的授權，是把數百億預算、都市計畫、長照資源與孩子的校園安全交到一個人手上，代價不可謂不高。

不妨把時間推到未來，每位候選人自求學以來的言行、資產、決策與政策成效全部上鏈存證，一套通過國際稽核、無法被收買的治理模型，能在○點三秒內算出誰最適任。投票日縮短成一則手機通知，上頭寫著「本市市長已產生，任期四年，施政偏差將自動預警」。沒有造勢、沒有買票、沒有口水，效率高到令人心動。

但這樣的世界少了民主的參與與老百姓的「同意」，民主的價值不在於算出最佳解，而在於被統治的人自己點頭。由模型指派的完美市長，人民無從究責，也無從反悔，因為從頭到尾沒有人授權過他。更現實的問題是，誰來訓練那個模型，誰來定義「適任」。把權力從政客手上移到ＡＩ手上，不過是換了一批看不見也甩不掉的統治者。

而且這樣也非常危險，影集《疑犯追蹤》（Person of Interest）中，超級ＡＩ「撒馬利亞人」動手改寫紐約州長選舉結果，民調專家發現實際票數與預測完全相反，確信選舉遭到操控。更狠的是ＡＩ隨後暗殺了自己一手扶上台的當選人，換上容易操控的副州長。這是「ＡＩ替你選出最適任者」最黑暗的版本，因為它同時也決定了什麼叫適任。

ＡＩ時代真正的改變，應該在於資訊門檻。過去要評估一位議員，得看議會公報、翻預算審查紀錄、查財產申報、比對四年前的競選傳單，誰能做到？現在ＡＩ已經有搜尋和綜整資訊的能力，可以在幾分鐘內把學經歷、政見白皮書、質詢與提案紀錄、出席率、爭議事件與社群發言整理成一張張對照表。

提問ＡＩ的方式決定品質，與其問ＡＩ「誰比較好」，不如問：「這兩位候選人在長照與交通建設上的主張差異為何？財源如何支應？」或者問：「這位候選人四年前承諾了哪些事，目前兌現幾項？」前者只會得到含糊的和稀泥，後者才逼出可以檢驗的內容。

必須提醒的是，ＡＩ不是公正無私的神主牌。它會產生看似合理實則虛構的內容，會被網軍大量投放的訊息汙染，訓練資料本身也可能帶有偏向。把ＡＩ的輸出當成判決書，只是把過去對名嘴的盲從換了個對象。正確用法是把ＡＩ當幕僚而非法官，要求它標註出處，再回頭比對中選會公告、議會公報、地方政府預算書與可信媒體的報導。也可以多問幾個ＡＩ模型，若答案互相打架，那正是提醒你該親自查證的訊號。

ＡＩ能攤開事實，卻無法替你排序價值。把財政紀律放在首位，或把社會福利放在首位，這是選民自己的選擇。工具的作用是讓這個選擇建立在事實上，而不是建立在情緒動員與陣營對立上。用ＡＩ做完功課後走進投票所，蓋下那一章，讓候選人知道有人真的在看他的紀錄。當足夠多的人這樣做，政黨提名時就得先掂量參選人禁不禁得起檢驗，這才是ＡＩ能為民主帶來的最實在的一件事。