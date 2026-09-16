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北、宜聯手 吳宗憲訪北市議會喊「北北基桃宜」Mega City

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲(右二)今天拜訪國民黨台北市議會黨團。圖／國民黨北市議會黨團提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲(右二)今天拜訪國民黨台北市議會黨團。圖／國民黨北市議會黨團提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天拜訪國民黨台北市議會黨團，討論北、宜未來合作，尋求北市議長戴錫欽和議員支持。吳宗憲指出，大家都說「北北基桃」，將來他希望這成一個歷史名詞，以後就叫「北北基桃宜」。

2026九合一選舉

戴錫欽說，歡迎吳宗憲委員來到台北市議會，站在共建未來，不管是在產業、交通等各個方面將來有更密切的合作，希望未來在宜蘭、台北的合作能夠更加緊密，照顧兩地的縣民跟市民。

吳宗憲表示，戴錫欽議長是宜蘭人，蔣萬安市長是宜蘭女婿，台北市政府和北市議會跟宜蘭都有關聯性，宜蘭的長久的問題，就是很多年輕人在宜蘭找不到工作，或者都是剩下低薪的工作，就只能透過縣市將來產業上的合作，或是一些交通政策上面的合作，降低北漂，可以讓年輕人在宜蘭找到工作。

另外，吳宗憲也說，像必須到台北上班的人，在通勤上面，例如T-pass也能夠有一些交通政策上面的合作，那這也是這次拜會的主要原因。

吳宗憲指出，希望北台灣能夠成立「北北基桃宜」，變成一個 Mega City，將近950萬人的這個大城市，彼此合作，降低這個縣、市之間的壁壘，合作、彼此互惠，尤其宜蘭有宜蘭的優勢，台北市有台北市的優勢，彼此合作，會讓優勢能夠更上一層樓，這是雙方最期待看到的。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲(右二)今天拜訪國民黨台北市議會黨團。圖／國民黨北市議會黨團提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲(右二)今天拜訪國民黨台北市議會黨團。圖／國民黨北市議會黨團提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

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