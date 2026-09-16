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9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋推北市四大交通政見。圖／沈伯洋辦公室提供。
民進黨台北市長參選人沈伯洋推北市四大交通政見。圖／沈伯洋辦公室提供。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳質疑，有沒有在台北生活過？知不知道內科上班族的通勤狀況？

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柳采葳指出，要砸9.5億元，蓋一條「跨河越堤直通內科」的自行車專用橋，叫大家每天騎腳踏車過河上班解塞車，這到底是解決交通，還是拿台北市民的血汗錢開玩笑？

她說，台北夏天38度酷暑、冬天下雨，工程師騎腳踏車過河上班？腳踏車在台北本來就是「休閒短程」或「最後一哩路」的輔助工具，拿來當作跨區過河的「主要通勤解方」，根本是徹底脫離現實的天方夜譚。

柳采葳表示，花9.5億只蓋自行車橋？效益在哪裡？錢與土地從哪來？9.5億元不是小數字，拿來優化公車路網、改善瓶頸路口改善，或是加強公共運輸補貼，能照顧多少通勤族？內湖兩岸寸土寸金、堤防與道路用地受限重重，用地怎麼徵收？橋面降落到內科後，會不會造成在地路口更大的二次塞車？

柳采葳表示，沈伯洋之前被問到內湖交通，先是提出強制企業「錯開上下班、彈性工時」現在又拋出這個毫無可行性的9.5億自行車橋，完全曝露出他對實務運作一竅不通，沈伯洋的政見就像在玩大富翁，地圖隨便畫、預算隨便喊。找不到實質解方，就只能靠這些荒謬的奇招來博取聲量。

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